Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии
Параска заявила, что СБ Молдавии угрожала ей уголовной ответственностью
Наталья Параска . Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Лидер вошедшей в политблок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей уголовной ответственностью за визит в Москву.
В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости в понедельник депутат парламента Марина Таубер. Через три часа после прилета самолета пассажиров начали постепенно выпускать в зал ожидания. Параска была доставлена из аэропорта в СИБ.
"Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали "почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ - страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", - заявила Параска.
По ее словам, сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками. Также ее спрашивали о целях политблока и о том, почему он был создан именно в Москве.
"Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей - около 200 человек - держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", - добавила Параска, отметив, что в том же самолете в Кишинев из США прибыл три депутата правящей партии "Действие и солидарность", которых никто не задерживал.
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Она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Параска считает эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.