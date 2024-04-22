https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941648205.html

Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии

Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024

Лидер "Возрождения" заявила об угрозах со стороны СБ Молдавии

Лидер вошедшей в политблок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:05

2024-04-22T23:05

2024-04-22T23:20

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Лидер вошедшей в политблок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска заявила, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей уголовной ответственностью за визит в Москву.В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости в понедельник депутат парламента Марина Таубер. Через три часа после прилета самолета пассажиров начали постепенно выпускать в зал ожидания. Параска была доставлена из аэропорта в СИБ."Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали "почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ - страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", - заявила Параска.По ее словам, сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками. Также ее спрашивали о целях политблока и о том, почему он был создан именно в Москве."Запугивали людей, меня отвели отдельно, а людей - около 200 человек - держат до сих пор без воды, без еды, без объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", - добавила Параска, отметив, что в том же самолете в Кишинев из США прибыл три депутата правящей партии "Действие и солидарность", которых никто не задерживал.Она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Параска считает эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941485605.html

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