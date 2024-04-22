Рейтинг@Mail.ru
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 22.04.2024 (обновлено: 23:56 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии - РИА Новости, 22.04.2024
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии
Лидера партии "Возрождение" Наталью Параску, входящую в оппозиционный блок "Победа", доставили на допрос в СИБ Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:54
2024-04-22T23:56
в мире
кишинев
москва
молдавия
марина таубер
евразийский экономический союз
служба безопасности украины
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897772513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa1e5a95a2822bed2dda54abf90d81ed.jpg
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Лидера партии "Возрождение" Наталью Параску, входящую в оппозиционный блок "Победа", доставили на допрос в СИБ Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. "Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности", — говорится в заявлении.Впоследствии сама Параска рассказала, что после приземления ее встретил сотрудник СИБ и попросил пойти на "отдельный разговор", который в итоге продлился два часа с тремя другими представителями службы."Вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали: почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что Россия — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", — поделилась она.Лидер партии уточнила, что сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах молдавских оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками, целях политблока и о том, почему его создали именно в Москве."Запугивали, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, еды, объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", —сказала политик, подчеркнув, что в том же самолете в Кишинев из США прилетели три депутата правящей партии "Действие и солидарность", но их никто не задерживал.При этом она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ, за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Оппозиционер назвала эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.В понедельник вечером в аэропорту Кишинева начали задерживать делегатов съезда "Победа", прошедшего накануне в Москве. Как заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации.Политик Илан Шор, в свою очередь, сообщил, что прилетевших пассажиров держат без каких-либо оснований, некоторым из них стало плохо — потребовалась медпомощь. Он обвинил президента республики Майю Санду в попытке оказать давление на тех, "у кого иная точка зрения". "Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", — подчеркнул бизнесмен. В воскресенье в российской столице состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.Блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах в ЕАЭС и СНГ.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
кишинев
москва
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897772513_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e5e75b1477b874a74e9b3dc442e6413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, москва, молдавия, марина таубер, евразийский экономический союз, служба безопасности украины, илан шор, евгения гуцул, гагаузия, евросоюз
В мире, Кишинев, Москва, Молдавия, Марина Таубер, Евразийский экономический союз, Служба безопасности Украины, Илан Шор, Евгения Гуцул, Гагаузия, Евросоюз
Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии

Лидера партии "Возрождение" Наталью Параску доставили на допрос в СИБ Молдавии

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramНаталья Параска
Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Наталья Параска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Лидера партии "Возрождение" Наталью Параску, входящую в оппозиционный блок "Победа", доставили на допрос в СИБ Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
"Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности", — говорится в заявлении.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать
Вчера, 13:33
Впоследствии сама Параска рассказала, что после приземления ее встретил сотрудник СИБ и попросил пойти на "отдельный разговор", который в итоге продлился два часа с тремя другими представителями службы.
"Вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали: почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что Россия — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", — поделилась она.
Лидер партии уточнила, что сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах молдавских оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками, целях политблока и о том, почему его создали именно в Москве.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии
21 апреля, 14:44
"Запугивали, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, еды, объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", —сказала политик, подчеркнув, что в том же самолете в Кишинев из США прилетели три депутата правящей партии "Действие и солидарность", но их никто не задерживал.
При этом она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ, за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Оппозиционер назвала эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.
В понедельник вечером в аэропорту Кишинева начали задерживать делегатов съезда "Победа", прошедшего накануне в Москве. Как заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации.
Глава Гагаузской автономии Гуцул об опасениях по возвращении из Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Гуцул не знает, чего ждать от властей Молдавии по возвращении из России
Вчера, 08:11
Политик Илан Шор, в свою очередь, сообщил, что прилетевших пассажиров держат без каких-либо оснований, некоторым из них стало плохо — потребовалась медпомощь. Он обвинил президента республики Майю Санду в попытке оказать давление на тех, "у кого иная точка зрения".
"Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", — подчеркнул бизнесмен.
В воскресенье в российской столице состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом

На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3

На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.
Блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах в ЕАЭС и СНГ.
С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
В миреКишиневМоскваМолдавияМарина ТауберЕвразийский экономический союзСлужба безопасности УкраиныИлан ШорЕвгения ГуцулГагаузияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала