Лидера партии "Возрождение" доставили на допрос в СБ Молдавии

КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Лидера партии "Возрождение" Наталью Параску, входящую в оппозиционный блок "Победа", доставили на допрос в СИБ Молдавии, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. "Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска была задержана в аэропорту, она доставлена на допрос в Службу информации и безопасности", — говорится в заявлении.Впоследствии сама Параска рассказала, что после приземления ее встретил сотрудник СИБ и попросил пойти на "отдельный разговор", который в итоге продлился два часа с тремя другими представителями службы."Вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали: почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что Россия — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", — поделилась она.Лидер партии уточнила, что сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах молдавских оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками, целях политблока и о том, почему его создали именно в Москве."Запугивали, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, еды, объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", —сказала политик, подчеркнув, что в том же самолете в Кишинев из США прилетели три депутата правящей партии "Действие и солидарность", но их никто не задерживал.При этом она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ, за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Оппозиционер назвала эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.В понедельник вечером в аэропорту Кишинева начали задерживать делегатов съезда "Победа", прошедшего накануне в Москве. Как заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации.Политик Илан Шор, в свою очередь, сообщил, что прилетевших пассажиров держат без каких-либо оснований, некоторым из них стало плохо — потребовалась медпомощь. Он обвинил президента республики Майю Санду в попытке оказать давление на тех, "у кого иная точка зрения". "Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", — подчеркнул бизнесмен. В воскресенье в российской столице состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.Блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах в ЕАЭС и СНГ.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Впоследствии сама Параска рассказала, что после приземления ее встретил сотрудник СИБ и попросил пойти на "отдельный разговор", который в итоге продлился два часа с тремя другими представителями службы.
"Вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали: почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что Россия — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", — поделилась она.
Лидер партии уточнила, что сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах молдавских оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками, целях политблока и о том, почему его создали именно в Москве.
"Запугивали, меня отвели отдельно, а людей — около 200 человек — держат до сих пор без воды, еды, объяснений. Психологическое давление и незаконные действия", —сказала политик, подчеркнув, что в том же самолете в Кишинев из США прилетели три депутата правящей партии "Действие и солидарность", но их никто не задерживал.
При этом она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ, за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Оппозиционер назвала эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге.
В понедельник вечером в аэропорту Кишинева начали задерживать делегатов съезда "Победа", прошедшего накануне в Москве. Как заявила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации.
Политик Илан Шор, в свою очередь, сообщил, что прилетевших пассажиров держат без каких-либо оснований, некоторым из них стало плохо — потребовалась медпомощь. Он обвинил президента республики Майю Санду в попытке оказать давление на тех, "у кого иная точка зрения".
"Санду нарушает конституционные права граждан Молдавии, творит полный беспредел. Это не должно остаться безнаказанным", — подчеркнул бизнесмен.
В воскресенье в российской столице состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
На съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.
Блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах в ЕАЭС и СНГ.
С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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