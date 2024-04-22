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В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков - РИА Новости, 22.04.2024
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21:06 22.04.2024 (обновлено: 21:17 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941632435.html
В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков
В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков - РИА Новости, 22.04.2024
В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков
В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:06
2024-04-22T21:17
кишинев
москва
марина таубер
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер."Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации", — сообщила она.В воскресенье в российской столице прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Блок намерен агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах на пространстве СНГ.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей между странами.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939699623.html
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941367122.html
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кишинев, москва, марина таубер, в мире, молдавия, евразийский экономический союз
Кишинев, Москва, Марина Таубер, В мире, Молдавия, Евразийский экономический союз
В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков

В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости депутат парламента Марина Таубер.
"Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации", — сообщила она.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
В воскресенье в российской столице прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".
Блок намерен агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах на пространстве СНГ.
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С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей между странами.
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КишиневМоскваМарина ТауберВ миреМолдавияЕвразийский экономический союз
 
 
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