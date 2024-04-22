https://ria.ru/20240422/meta-1941524481.html

В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta*

В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta* - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta*

Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к 6 годам колонии директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** за оправдание терроризма, РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:40

2024-04-22T14:40

2024-04-22T14:43

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к 6 годам колонии директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** за оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Роман Кифоренко. Суд признал Стоуна** виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун** был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания. В прениях сторон прокурор просил исключить обвинение в публичных призывах к осуществлению терроризма, предъявленное за комментарии о постах пользователей с призывами убивать российских военных во время проведения СВО, и приговорить его к 7 годам колонии строгого режима. Защита просила оправдать Стоуна**, поскольку в его постах не было умысла оправдывать терроризм, он лишь выражал свое мнение к новым правилам модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО. По версии следствия, Стоун** 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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