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В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta* - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 22.04.2024 (обновлено: 14:43 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/meta-1941524481.html
В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta*
В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta* - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta*
Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к 6 годам колонии директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** за оправдание терроризма, РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:40
2024-04-22T14:43
специальная военная операция на украине
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энди стоун
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к 6 годам колонии директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** за оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Роман Кифоренко. Суд признал Стоуна** виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун** был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания. В прениях сторон прокурор просил исключить обвинение в публичных призывах к осуществлению терроризма, предъявленное за комментарии о постах пользователей с призывами убивать российских военных во время проведения СВО, и приговорить его к 7 годам колонии строгого режима. Защита просила оправдать Стоуна**, поскольку в его постах не было умысла оправдывать терроризм, он лишь выражал свое мнение к новым правилам модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО. По версии следствия, Стоун** 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240329/zombi-1936375564.html
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россия, москва, энди стоун, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Энди Стоун, В мире
В Москве вынесли заочный приговор пресс-секретарю Meta*

Пресс-секретарь Meta заочно получил шесть лет в России за оправдание терроризма

© Фото : Andy Stone/XПресс-секретарь Meta* Энди Стоун
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Andy Stone/X
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил заочно к 6 годам колонии директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна** за оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Роман Кифоренко.
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Суд признал Стоуна** виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете). Процесс проходил заочно: в феврале 2023 года Стоун** был объявлен в международный розыск, а российский суд заочно арестовал его. Дело было рассмотрено за два заседания.
В прениях сторон прокурор просил исключить обвинение в публичных призывах к осуществлению терроризма, предъявленное за комментарии о постах пользователей с призывами убивать российских военных во время проведения СВО, и приговорить его к 7 годам колонии строгого режима.
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Защита просила оправдать Стоуна**, поскольку в его постах не было умысла оправдывать терроризм, он лишь выражал свое мнение к новым правилам модерации публикаций о действиях российской армии в зоне СВО.
По версии следствия, Стоун** 11 марта 2022 года разместил в интернете, в том числе на своей странице в Twitter, публикацию, оправдывавшую "агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в СВО". Материал также содержал "публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении военнослужащих".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Внесен в перечень террористов и экстремистов
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