https://ria.ru/20240422/kursk-1941454740.html
В Курской области выпускникам разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
В Курской области выпускникам разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 22.04.2024
В Курской области выпускникам разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Курские выпускники могут пройти государственную итоговую аттестацию - основной и единый госэкзамены (ОГЭ и ЕГЭ), устные и письменные итоговые экзамены после 9 и РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:58
2024-04-22T10:58
2024-04-22T12:07
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Курские выпускники могут пройти государственную итоговую аттестацию - основной и единый госэкзамены (ОГЭ и ЕГЭ), устные и письменные итоговые экзамены после 9 и 11 классов - в форме обычных контрольных работ и тестов по итогам года, а ЕГЭ сдать по желанию для поступления в вузы, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы", — сообщил Старовойт. Он объяснил, что такое решение было принято исходя из оперативной обстановки в регионе, его поддержало Правительство РФ. В 2023 году аналогичное решение власти приняли для шести приграничных районов Курской области. В этом году оно касается всего региона и затронет более 12 тысяч учеников 9-х классов и около 4 тысяч одиннадцатиклассников.
https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, курская область, россия, роман старовойт, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
В Курской области выпускникам разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Старовойт: выпускники из школ Курской области смогут сдать ЕГЭ по желанию