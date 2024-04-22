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В Китае стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии - РИА Новости, 22.04.2024
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15:17 22.04.2024 (обновлено: 15:26 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/khimiya-1941535541.html
В Китае стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
В Китае стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии - РИА Новости, 22.04.2024
В Китае стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии
Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в понедельник стартовала в городе Шэньчжэнь в южной китайской провинции Гуандун,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:17
2024-04-22T15:26
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в понедельник стартовала в городе Шэньчжэнь в южной китайской провинции Гуандун, впервые за пределами стран СНГ, сообщили РИА Новости организаторы. Олимпиада будет проходить до 26 апреля. Организаторами олимпиады выступили химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. Первенство юных химиков проходит под эгидой объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в РФ и входит в инициативу "Наука побеждать". "Один из крупнейших и наиболее престижных в мире турниров для юных химиков впервые в своей истории проводится за пределами Содружества Независимых Государств на базе совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Китае в городе Шэньчжэне", - сказали организаторы. Выступая на открытии олимпиады, основатель Фонда Мельниченко Андрей Мельниченко отметил, что "Международная Менделеевская олимпиада в Шэньчжэне наглядно демонстрирует приверженность России, Китая и всех стран-участниц принципам долгосрочного многостороннего сотрудничества в интересах новых поколений. Любые ограничения, накладываемые на образовательные и научные проекты, недопустимы - они лишь затрудняют решение проблем, общих для всего человечества". "Сегодня начинается новый и очень важный этап в истории престижного Менделеевского первенства по химии. В этом году оно впервые проходит за пределами стран СНГ и становится действительно международным", - также сказал Мельниченко. С видеообращением к участникам олимпиады также обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и 155 лет с момента открытия им периодического закона. Уверен, наследие великого русского учёного продолжит вдохновлять поколения молодых химиков на новые исследования. Особую благодарность выражаю нашим китайским коллегам. Впервые Олимпиада проходит так далеко от родины Менделеева. Это демонстрирует всемирную значимость его научных идей", - сказал он. По информации организаторов, в этом году Менделеевская олимпиада собрала рекордное количество участников – более 200 школьников и наставников из 29 стран (включая наблюдателей), среди которых - Австрия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Кения, Северная Македония, Сербия, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Шри-Ланка, Куба и другие. "Представители Великобритании и Японии участвуют в качестве наблюдателей. Этот статус обычно предшествует полноценному участию в международной олимпиаде", - также отметили организаторы. Сборные стран состоят из учеников старших классов, которые являются победителями национальных олимпиад по химии. По правилам ММО, Китай как страна, принимающая первенство, будет представлена пятнадцатью школьниками. Соревнование состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального. "Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов старшей школы, на втором туре предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур олимпиады длится пять часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике", - отметили организаторы. Оргкомитет олимпиады возглавляют вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков, ректор российско-китайского университета МГУ-ППИ Ли Хэчжан и генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html
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общество, россия, китай, гуандун, андрей мельниченко, владимир путин, сергей кравцов, снг, шэньчжэнь, российская академия наук
Общество, Россия, Китай, Гуандун, Андрей Мельниченко, Владимир Путин, Сергей Кравцов, СНГ, Шэньчжэнь, Российская академия наук
В Китае стартовала международная Менделеевская олимпиада по химии

В Шэньчжэне стартовала Менделеевская олимпиада среди школьников

© 58-я Международная Менделеевская олимпиада/ВконтактеМеждународная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в Китае
Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в Китае
© 58-я Международная Менделеевская олимпиада/Вконтакте
Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников (ММО-58) в понедельник стартовала в городе Шэньчжэнь в южной китайской провинции Гуандун, впервые за пределами стран СНГ, сообщили РИА Новости организаторы.
Олимпиада будет проходить до 26 апреля.
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Организаторами олимпиады выступили химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. Первенство юных химиков проходит под эгидой объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в РФ и входит в инициативу "Наука побеждать".
"Один из крупнейших и наиболее престижных в мире турниров для юных химиков впервые в своей истории проводится за пределами Содружества Независимых Государств на базе совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Китае в городе Шэньчжэне", - сказали организаторы.
Выступая на открытии олимпиады, основатель Фонда Мельниченко Андрей Мельниченко отметил, что "Международная Менделеевская олимпиада в Шэньчжэне наглядно демонстрирует приверженность России, Китая и всех стран-участниц принципам долгосрочного многостороннего сотрудничества в интересах новых поколений. Любые ограничения, накладываемые на образовательные и научные проекты, недопустимы - они лишь затрудняют решение проблем, общих для всего человечества".
"Сегодня начинается новый и очень важный этап в истории престижного Менделеевского первенства по химии. В этом году оно впервые проходит за пределами стран СНГ и становится действительно международным", - также сказал Мельниченко.
С видеообращением к участникам олимпиады также обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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"В этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и 155 лет с момента открытия им периодического закона. Уверен, наследие великого русского учёного продолжит вдохновлять поколения молодых химиков на новые исследования. Особую благодарность выражаю нашим китайским коллегам. Впервые Олимпиада проходит так далеко от родины Менделеева. Это демонстрирует всемирную значимость его научных идей", - сказал он.
По информации организаторов, в этом году Менделеевская олимпиада собрала рекордное количество участников – более 200 школьников и наставников из 29 стран (включая наблюдателей), среди которых - Австрия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Кения, Северная Македония, Сербия, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Шри-Ланка, Куба и другие.
"Представители Великобритании и Японии участвуют в качестве наблюдателей. Этот статус обычно предшествует полноценному участию в международной олимпиаде", - также отметили организаторы.
Сборные стран состоят из учеников старших классов, которые являются победителями национальных олимпиад по химии. По правилам ММО, Китай как страна, принимающая первенство, будет представлена пятнадцатью школьниками. Соревнование состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального.
"Задачи первого тура по сложности соответствуют программе специализированных химических классов старшей школы, на втором туре предлагаются задачи более высокого уровня. Экспериментальный тур олимпиады длится пять часов, он подразумевает наличие у школьников навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике", - отметили организаторы.
Оргкомитет олимпиады возглавляют вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков, ректор российско-китайского университета МГУ-ППИ Ли Хэчжан и генеральный директор фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.
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