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Биография Ваагна Хачатуряна - РИА Новости, 22.04.2024
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01:51 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/khachaturyan-1941062523.html
Биография Ваагна Хачатуряна
Биография Ваагна Хачатуряна - РИА Новости, 22.04.2024
Биография Ваагна Хачатуряна
Президент Армении Ваагн Гарникович Хачатурян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиан (Армения). РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:51
2024-04-22T01:51
справки
армения
ереван
ваагн хачатурян
армянский национальный конгресс
левон тер-петросян
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Президент Армении Ваагн Гарникович Хачатурян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиан (Армения).В 1980 году окончил Ереванский институт народного хозяйства (ЕрИНХ, ныне Армянский государственный экономический университет), по специальности "экономист". Кандидат экономических наук (2020).В 1980-1982 годы служил в рядах Советской армии.В период 1982-1992 годов занимался научно-педагогической деятельностью в ЕрИНХ.С 1982 года работал на производственном объединении "Разданмаш" экономистом, начальником лаборатории экономических исследований.С 1988 года начал активно заниматься общественно-политической деятельностью.С 1989 года до 1992 года трудился на заводе "Марс" начальником отдела, а затем заместителем генерального директора.В 1990-1995 годы был избран депутатом городского совета Еревана.С декабря 1992 года по февраль 1996 года был председателем исполкома городского совета Еревана – мэром Еревана.В 1995 году был избран депутатом национального собрания Армении I созыва, член постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам.В 1996-1998 годы был советником президента Армении Левона Тер-Петросяна.В 2000 году стал учредителем и членом Центра развития демократии и гражданского общества "Армат".С 2002 года является заместителем председателя "Центра политических, правовых и экономических исследований и прогнозов".В 2006 году стал учредителем и членом общественно-политической инициативы "Альтернатива".С 2013 года по февраль 2022 года был членом партии "Армянский национальный конгресс", руководителем экономической комиссии.В 2019-2021 годы был свободным членом Совета ООО "Армэкономбанк".4 августа 2021 года занял должность министра высокотехнологической промышленности Армении.31 января 2022 года правящая партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Хачатуряна на пост президента страны. 3 марта 2022 года парламент Армении избрал Ваагна Хачатуряна пятым президентом Армении. Во втором туре выборов за него проголосовал 71 депутат. 13 марта Хачатурян вступил в должность. С 2021 года является председателем Совета Армянского государственного экономического университета. 10 января 2022 года был переизбран на эту должность.Автор научных статей, переводов и публикаций книг по экономике и политологии.Ваагн Хачатурян женат, у него двое детей и двое внуков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, армения, ереван, ваагн хачатурян, армянский национальный конгресс, левон тер-петросян
Справки, Армения, Ереван, Ваагн Хачатурян, Армянский национальный конгресс, Левон Тер-Петросян

Биография Ваагна Хачатуряна

© Sputnik / Арам НерсесянВаагн Хачатурян
Ваагн Хачатурян - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ваагн Хачатурян. Архивное фото
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Президент Армении Ваагн Гарникович Хачатурян родился 22 апреля 1959 года в городе Сисиан (Армения).
В 1980 году окончил Ереванский институт народного хозяйства (ЕрИНХ, ныне Армянский государственный экономический университет), по специальности "экономист". Кандидат экономических наук (2020).
В 1980-1982 годы служил в рядах Советской армии.
В период 1982-1992 годов занимался научно-педагогической деятельностью в ЕрИНХ.
С 1982 года работал на производственном объединении "Разданмаш" экономистом, начальником лаборатории экономических исследований.
С 1988 года начал активно заниматься общественно-политической деятельностью.
С 1989 года до 1992 года трудился на заводе "Марс" начальником отдела, а затем заместителем генерального директора.
В 1990-1995 годы был избран депутатом городского совета Еревана.
С декабря 1992 года по февраль 1996 года был председателем исполкома городского совета Еревана – мэром Еревана.
В 1995 году был избран депутатом национального собрания Армении I созыва, член постоянной комиссии парламента по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам.
В 1996-1998 годы был советником президента Армении Левона Тер-Петросяна.
В 2000 году стал учредителем и членом Центра развития демократии и гражданского общества "Армат".
С 2002 года является заместителем председателя "Центра политических, правовых и экономических исследований и прогнозов".
В 2006 году стал учредителем и членом общественно-политической инициативы "Альтернатива".
С 2013 года по февраль 2022 года был членом партии "Армянский национальный конгресс", руководителем экономической комиссии.
В 2019-2021 годы был свободным членом Совета ООО "Армэкономбанк".
4 августа 2021 года занял должность министра высокотехнологической промышленности Армении.
31 января 2022 года правящая партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Хачатуряна на пост президента страны.
3 марта 2022 года парламент Армении избрал Ваагна Хачатуряна пятым президентом Армении. Во втором туре выборов за него проголосовал 71 депутат.
13 марта Хачатурян вступил в должность.
С 2021 года является председателем Совета Армянского государственного экономического университета. 10 января 2022 года был переизбран на эту должность.
Автор научных статей, переводов и публикаций книг по экономике и политологии.
Ваагн Хачатурян женат, у него двое детей и двое внуков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАрменияЕреванВаагн ХачатурянАрмянский национальный конгрессЛевон Тер-Петросян
 
 
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