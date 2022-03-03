https://ria.ru/20220303/armeniya-1776212661.html

Парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна новым президентом страны

Парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна новым президентом страны - РИА Новости, 03.03.2022

Парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна новым президентом страны

Парламент Армении избрал министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна президентом страны, сообщил в четверг глава счетной комиссии... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T11:53

2022-03-03T11:53

2022-03-03T12:06

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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Парламент Армении избрал министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна президентом страны, сообщил в четверг глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян.Он был единственным претендентом на данный пост. Кандидатуру Хачатряна предложила правящая партия "Гражданский договор". В первом туре за него проголосовали лишь 69 депутатов при необходимом минимуме в 81 голос."За Хачатряна проголосовал 71 депутат (при необходимых для избрания во втором туре 65 - ред.)", - сказал Бабаян на заседании. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы.Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента. Три из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) - избирались на этот пост дважды общенародным голосованием. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян - занял пост в апреле 2018 года.

https://ria.ru/20220217/prezident-1773319305.html

https://ria.ru/20220201/khachatryan-1770502069.html

https://ria.ru/20220113/erdogan-1767741851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире