11:53 03.03.2022 (обновлено: 12:06 03.03.2022)
Парламент Армении избрал Ваагна Хачатряна новым президентом страны
Новым президентом Армении стал министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян
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Здание парламента Армении в Ереване
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Парламент Армении избрал министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна президентом страны, сообщил в четверг глава счетной комиссии законодательного органа Нарек Бабаян.
Он был единственным претендентом на данный пост. Кандидатуру Хачатряна предложила правящая партия "Гражданский договор". В первом туре за него проголосовали лишь 69 депутатов при необходимом минимуме в 81 голос.
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"За Хачатряна проголосовал 71 депутат (при необходимых для избрания во втором туре 65 - ред.)", - сказал Бабаян на заседании. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали выборы.
Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
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После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.
В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента. Три из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) - избирались на этот пост дважды общенародным голосованием. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян - занял пост в апреле 2018 года.
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