https://ria.ru/20220313/armeniya-1777914242.html

Хачатрян вступил в должность президента Армении

Хачатрян вступил в должность президента Армении - РИА Новости, 13.03.2022

Хачатрян вступил в должность президента Армении

Бывший мэр Еревана и министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении, принеся присягу на специальном... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T12:09

2022-03-13T12:09

2022-03-13T14:18

армения

в мире

ваагн хачатрян

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ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Бывший мэр Еревана и министр высокотехнологической промышленности Ваагн Хачатрян вступил в должность президента Армении, принеся присягу на специальном заседании Национального собрания в воскресенье.Парламент Армении со второй попытки 3 марта избрал пятым по счету президентом страны Ваагна Хачатряна, занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана. Его кандидатуру выдвинула правящая партия "Гражданский договор" и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны.Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире общественное телевидение Армении. Хачатрян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века."Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - заявил новый президент.Экс-президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке 23 января. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.После конституционных реформ в Армении 2015 года, закрепивших переход страны от президентской к парламентской форме правления, глава государства избирается не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Функции президента являются представительскими, власть сосредоточена в руках законодательного органа и правительства.В Армении за всю ее постсоветскую историю было четыре президента. Три из них — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) - избирались на этот пост дважды общенародным голосованием. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования. Четвертый президент – Армен Саркисян - занял пост в апреле 2018 года.

https://ria.ru/20220303/khachatryan-1776241004.html

https://ria.ru/20220303/pozdravlenie-1776305593.html

https://ria.ru/20220224/davtyan-1774755532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире, ваагн хачатрян