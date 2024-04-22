https://ria.ru/20240422/karabakh-1941591949.html
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле
Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:08
2024-04-22T18:08
2024-04-22T18:23
нагорный карабах
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", - сказал Песков.На минувшей неделе начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года на основании трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире
Нагорный Карабах, Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле
Песков: выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, сложившимся в регионе