https://ria.ru/20240422/karabakh-1941591949.html

Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле

Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024

Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле

Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:08

2024-04-22T18:08

2024-04-22T18:23

нагорный карабах

россия

армения

азербайджан

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", - сказал Песков.На минувшей неделе начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года на основании трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нагорный карабах, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире