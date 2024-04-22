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Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
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18:08 22.04.2024 (обновлено: 18:23 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/karabakh-1941591949.html
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.04.2024
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле
Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:08
2024-04-22T18:23
нагорный карабах
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", - сказал Песков.На минувшей неделе начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года на основании трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
нагорный карабах
россия
армения
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нагорный карабах, россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире
Нагорный Карабах, Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире
Выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, заявили в Кремле

Песков: выход миротворцев из Карабаха отвечает реалиям, сложившимся в регионе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Выход российских миротворцев из Карабаха отвечает нынешним реалиям, сложившимся в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу".
"Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе собственно после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Поэтому реалии геополитические там изменились, и, собственно, там не осталось больше функций для них", - сказал Песков.
На минувшей неделе начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, где они находились с 2020 года на основании трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.
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