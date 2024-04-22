https://ria.ru/20240422/hrriyet-1941418352.html

Турция проведет наземную операцию против курдских формирований, пишут СМИ

Турция проведет наземную операцию против курдских формирований, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

Турция проведет наземную операцию против курдских формирований, пишут СМИ

Турецкие войска намерены провести комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), предполагается, что она начнется... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T07:49

2024-04-22T07:49

2024-04-22T11:43

в мире

ирак

турция

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. Турецкие войска намерены провести комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), предполагается, что она начнется после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Президент Эрдоган сказал: "Мы собираемся закрыть круг, который обеспечит безопасность нашей иракской границы. Даст Бог, этим летом мы окончательно решим вопрос, связанный с нашей иракской границей". После визита Эрдогана в Ирак будет проведена комплексная наземная операция против РПК", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.По его словам, операция будет проводиться совместно с центральным правительством Багдада, администрацией Эрбиля и шиитским народным ополчением "Хашд аш-Шааби"."Турецкие вооруженные силы будут проводить операцию в Ираке на земле при поддержке ВВС. Цель — создать безопасную линию на глубине 30-40 километров от нашей 378-километровой иракской границы. Нападения на наши базы 22-23 декабря и 24 января сделали создание буферной зоны неизбежным", — утверждает Сельви. В понедельник, 22 апреля, президент Турции впервые за 12 лет посетит с визитом Ирак. В частности, будут обсуждаться вопросы присутствия турецких сил в Ираке и функционирование совместного оперативного центра по борьбе с боевиками РПК. Эрдоган уже не раз заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью" границы с Ираком. Кроме того, по его словам, Турция стремится также создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html

https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html

https://ria.ru/20240116/udary-1921564233.html

ирак

турция

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в мире, ирак, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана