Турция проведет наземную операцию против курдских формирований, пишут СМИ
Hürriyet: ВС Турции проведут операцию против РПК после визита Эрдогана в Ирак
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой. Архивное фото
АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. Турецкие войска намерены провести комплексную наземную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), предполагается, что она начнется после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"Президент Эрдоган сказал: "Мы собираемся закрыть круг, который обеспечит безопасность нашей иракской границы. Даст Бог, этим летом мы окончательно решим вопрос, связанный с нашей иракской границей". После визита Эрдогана в Ирак будет проведена комплексная наземная операция против РПК", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.
"Турецкие вооруженные силы будут проводить операцию в Ираке на земле при поддержке ВВС. Цель — создать безопасную линию на глубине 30-40 километров от нашей 378-километровой иракской границы. Нападения на наши базы 22-23 декабря и 24 января сделали создание буферной зоны неизбежным", — утверждает Сельви.
В понедельник, 22 апреля, президент Турции впервые за 12 лет посетит с визитом Ирак. В частности, будут обсуждаться вопросы присутствия турецких сил в Ираке и функционирование совместного оперативного центра по борьбе с боевиками РПК.
Эрдоган уже не раз заявлял, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью" границы с Ираком. Кроме того, по его словам, Турция стремится также создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие войска проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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