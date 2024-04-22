https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ

Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ - РИА Новости, 22.04.2024

Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ

Счета в российском "Промсвязьбанке" откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии Молдавии, заявила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:26

2024-04-22T19:26

2024-04-22T20:39

молдавия

евгения гуцул

промсвязьбанк

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Счета в российском "Промсвязьбанке" откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии Молдавии, заявила глава региона Евгения Гуцул. "У нас около 25 тысяч пенсионеров, плюс бюджетная сфера около 6-7 тысяч. Мы рассчитываем на 30-35 тысяч человек, открытий платежной системы", - заявила Гуцул журналистам после встречи с руководством ПСБ. По ее словам, "все технические моменты уже решены". Сейчас обсуждаются технические аспекты работы карт "Мир", которые будут привязаны к счетам в ПСБ. Кроме того, она отметила, что руководство ПСБ пошло навстречу и разрешило открытие счетов в банке не по заграничным молдавским паспортам, а по внутренним документам.

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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молдавия, евгения гуцул, промсвязьбанк, в мире