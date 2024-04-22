https://ria.ru/20240422/gutsul-1941454257.html
Гуцул рассказала, как проголосует Гагаузия на референдуме по евроинтеграции
Гуцул рассказала, как проголосует Гагаузия на референдуме по евроинтеграции - РИА Новости, 22.04.2024
Гуцул рассказала, как проголосует Гагаузия на референдуме по евроинтеграции
Гагаузия как часть Молдавии примет участие в намеченном на осень референдуме по евроинтеграции, но голосовать будет против, заявила РИА Новости глава Гагаузской РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:57
2024-04-22T10:57
2024-04-22T10:59
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Гагаузия как часть Молдавии примет участие в намеченном на осень референдуме по евроинтеграции, но голосовать будет против, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Мы в составе республики Молдова, и он у нас по-любому должен пройти, потому что мы действуем по конституции Молдова", - заявила Гуцул. В то же время она уверена, что "жители (Гагаузии) не поддержат" это решение. "Мы не поддерживаем. Мы против вступления в ЕС. За 3,5 года нам власти Кишинева пытаются показать, что ЕС - это хорошо, это развитая инфраструктура, это благополучие, это счастливые лица у людей. Но этого не происходит", - отметила она. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября.
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз
Гуцул рассказала, как проголосует Гагаузия на референдуме по евроинтеграции
Гуцул: Гагаузия примет участие в референдуме, но выступит против евроинтеграции
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Гагаузия как часть Молдавии примет участие в намеченном на осень референдуме по евроинтеграции, но голосовать будет против, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«
"Мы в составе республики Молдова, и он у нас по-любому должен пройти, потому что мы действуем по конституции Молдова", - заявила Гуцул.
В то же время она уверена, что "жители (Гагаузии) не поддержат" это решение.
"Мы не поддерживаем. Мы против вступления в ЕС. За 3,5 года нам власти Кишинева пытаются показать, что ЕС - это хорошо, это развитая инфраструктура, это благополучие, это счастливые лица у людей. Но этого не происходит", - отметила она.
Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Майи Санду, возможная дата проведения - 20 октября.