https://ria.ru/20240422/gutsul-1941435569.html

Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни

Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 22.04.2024

Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни

Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:57

2024-04-22T09:57

2024-04-22T10:12

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евгения гуцул

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гагаузия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван, - ред.) - мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни. Потому что высказывания, даже в отношении бюджета - то, что гагаузы не выплачивают (налоги), в бюджет ни одного лея не вкладывают. Есть люди, которые увидят интервью президента Республики Молдова, посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - заявила Гуцул РИА Новости. Она напомнила, что "некоторые представители PAS выходили с лозунгами, с плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия" и так далее". В то же время жители автономии - не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с РФ, "чтобы мы имели возможность поставлять сюда свои товары", заверила она.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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в мире, евгения гуцул, молдавия, россия, гагаузия