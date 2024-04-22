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Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 22.04.2024
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09:57 22.04.2024 (обновлено: 10:12 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941435569.html
Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни
Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни - РИА Новости, 22.04.2024
Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни
Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:57
2024-04-22T10:12
в мире
евгения гуцул
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван, - ред.) - мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни. Потому что высказывания, даже в отношении бюджета - то, что гагаузы не выплачивают (налоги), в бюджет ни одного лея не вкладывают. Есть люди, которые увидят интервью президента Республики Молдова, посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - заявила Гуцул РИА Новости. Она напомнила, что "некоторые представители PAS выходили с лозунгами, с плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия" и так далее". В то же время жители автономии - не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с РФ, "чтобы мы имели возможность поставлять сюда свои товары", заверила она.
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в мире, евгения гуцул, молдавия, россия, гагаузия
В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Россия, Гагаузия
Гуцул обвинила правящую партию Молдавии в разжигании межнациональной розни

Глава Гагаузии Гуцул: правящая партия пытается разжечь межнациональную рознь

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правящая партия Молдавии PAS (партия "Действие и солидарность") пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«
"К сожалению, то, что сейчас происходит, что пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван, - ред.) - мы живем в одной стране, мы братья, а нас пытаются столкнуть между собой. Разжигание идет межнациональной розни. Потому что высказывания, даже в отношении бюджета - то, что гагаузы не выплачивают (налоги), в бюджет ни одного лея не вкладывают. Есть люди, которые увидят интервью президента Республики Молдова, посмотрят и подумают: да, а гагаузы - иждивенцы. Они на нашей шее, а почему так? И начинается конфликт", - заявила Гуцул РИА Новости.
Она напомнила, что "некоторые представители PAS выходили с лозунгами, с плакатами "Гагаузы - сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия" и так далее".
В то же время жители автономии - не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с РФ, "чтобы мы имели возможность поставлять сюда свои товары", заверила она.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреЕвгения ГуцулМолдавияРоссияГагаузия
 
 
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