https://ria.ru/20240422/gosuslugi-1941438570.html
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты - РИА Новости, 22.04.2024
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки, которые можно использовать наравне с бумажными, сообщило Минцифры в своем... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:09
2024-04-22T10:09
2024-04-22T11:29
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образование - общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки, которые можно использовать наравне с бумажными, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало правительство. Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов", - сказано в сообщении. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года, уточнили в министерстве. Студенческими и зачетками могут воспользоваться студенты, а также ординаторы и аспиранты. В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет отображаться в виде QR-кода, которы проверяющий сможет отсканировать с помощью камеры смартфона. "При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг", - добавили в Минцифры. Электронный студенческий билет можно будет использовать при покупке проездного билета со скидкой для студентов, при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. А также для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.
https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html
https://ria.ru/20231020/gu-1904158668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, образование - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, навигатор абитуриента
Общество, Технологии, Образование - Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Навигатор абитуриента
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты
Минцифры: на Госуслугах появятся электронные студбилеты и зачетные книжки
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки, которые можно использовать наравне с бумажными, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале
.
"Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало правительство. Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов", - сказано в сообщении.
Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года, уточнили в министерстве.
Студенческими и зачетками могут воспользоваться студенты, а также ординаторы и аспиранты. В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет отображаться в виде QR-кода, которы проверяющий сможет отсканировать с помощью камеры смартфона.
«
"При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг", - добавили в Минцифры.
Электронный студенческий билет можно будет использовать при покупке проездного билета со скидкой для студентов, при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. А также для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.