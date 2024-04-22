https://ria.ru/20240422/gosuslugi-1941438570.html

На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты

На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты - РИА Новости, 22.04.2024

На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты

На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки, которые можно использовать наравне с бумажными, сообщило Минцифры в своем... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:09

2024-04-22T10:09

2024-04-22T11:29

общество

технологии

образование - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Госуслугах появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки, которые можно использовать наравне с бумажными, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Электронные студенческие билеты и зачётные книжки появятся на Госуслугах. Их можно будет использовать наравне с бумажными. Постановление об этом подписало правительство. Пока что это эксперимент. Участие в нём добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов", - сказано в сообщении. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года, уточнили в министерстве. Студенческими и зачетками могут воспользоваться студенты, а также ординаторы и аспиранты. В приложении "Госуслуги" студенческий билет будет отображаться в виде QR-кода, которы проверяющий сможет отсканировать с помощью камеры смартфона. "При покупке проездных билетов с помощью специальных приложений студенческая скидка будет применятся автоматически, если вы авторизуетесь с помощью Госуслуг", - добавили в Минцифры. Электронный студенческий билет можно будет использовать при покупке проездного билета со скидкой для студентов, при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. А также для прохода на территорию колледжа или университета и для отслеживания успеваемости.

https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, образование - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, навигатор абитуриента