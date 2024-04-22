https://ria.ru/20240422/eksport-1941556983.html

Объем экспорта из Подмосковья в 2024 году преодолеет два миллиарда долларов

Объем экспорта из Подмосковья в 2024 году преодолеет два миллиарда долларов - РИА Новости, 22.04.2024

Объем экспорта из Подмосковья в 2024 году преодолеет два миллиарда долларов

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области планируется на уровне более двух миллиардов долларов в этом году, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:24

2024-04-22T16:24

2024-04-22T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области планируется на уровне более двух миллиардов долларов в этом году, сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в 100 стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, мясо птицы, говядина, свинина, напитки, переработка орехов, овощей, фруктов мы занимаем первое место в РФ. Планируем, что объем экспорта в этом году преодолеет знаковый рубеж – два миллиарда долларов", – сказал Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, две третьих всего объема экспорта из области идет в страны СНГ, где лидерами по количеству являются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения и Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья главные импортёры – Китай, Вьетнам, Саудовская Аравия. "Так, за 2023 год Московская область поставила на зарубежные рынки более 206 тысяч тонн мяса и птицы, из которых свинины – на 207,8 миллиона долларов, мяса птицы – на 231,8 миллиона долларов, говядины – на 145,8 миллиона долларов. Объем экспортируемых напитков составил свыше 280 тысяч тонн на 198,3 миллиона долларов, сыров и творога – 17,5 тысяч тонн на 67,9 миллиона долларов, а "кисломолочки" – 53,5 тысячи тонн на 66,7 миллиона долларов", - уточнили в сообщении. Отмечается, что экспорт плодоовощных консервов за прошлый год вырос на 13%. В основном их закупают Белоруссия, Казахстан и Израиль. В этот же период на 20% увеличился экспорт мороженого. Оно оказалось востребованным в Китае - всего за год экспорт туда вырос в 24 раза. -0-

https://ria.ru/20240326/eksport-1935896499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), белоруссия, казахстан, андрей воробьев, снг