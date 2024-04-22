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Утверждено расписание ЕГЭ — 2024 - РИА Новости, 22.04.2024
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12:42 22.04.2024 (обновлено: 13:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html
Утверждено расписание ЕГЭ — 2024
Утверждено расписание ЕГЭ — 2024 - РИА Новости, 22.04.2024
Утверждено расписание ЕГЭ — 2024
Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ этого года, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:42
2024-04-22T13:20
общество
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ этого года, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, свидетельствует приказ. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Изменения внесены в связи с реализацией инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию, об организации возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и об использовании результата пересдачи экзамена при приеме на обучение в вузы в год проведения этого экзамена", - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора. Так, выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в этом году. Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам проведут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля. Кроме того, в расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты и решить, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать. Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней, при этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. 4 июня в обновленном расписании предусмотрено проведение ЕГЭ по обществознанию и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.
https://ria.ru/20240418/ege-1940731878.html
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Утверждено расписание ЕГЭ — 2024

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ этого года

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ этого года, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, свидетельствует приказ.
Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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Рособрнадзор решает вопрос о пересдаче ЕГЭ для выпускников
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"Изменения внесены в связи с реализацией инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию, об организации возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и об использовании результата пересдачи экзамена при приеме на обучение в вузы в год проведения этого экзамена", - объяснили в пресс-службе Рособрнадзора.
Так, выпускники смогут пересдать один экзамен ЕГЭ уже в этом году. Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам проведут 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.
Кроме того, в расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты и решить, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать.
Сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая – по русскому языку, 31 мая – по математике базового и профильного уровней, при этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. 4 июня в обновленном расписании предусмотрено проведение ЕГЭ по обществознанию и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.
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