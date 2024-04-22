https://ria.ru/20240422/devochka-1941608654.html

В Петербурге девочку в "маске Бэтмена" выписали из клиники после операции

В Петербурге девочку в "маске Бэтмена" выписали из клиники после операции - РИА Новости, 22.04.2024

В Петербурге девочку в "маске Бэтмена" выписали из клиники после операции

Девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, выписали из частной клиники в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:23

2024-04-22T19:23

2024-04-22T20:25

луна

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сша

луна феннер

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, выписали из частной клиники в Санкт-Петербурге после первой операции, сообщило учреждение."Девочка выписана на амбулаторное лечение. Послеоперационный период прошел хорошо. Впереди 1,5 месяца перевязок", — сообщили на странице профильного отделения клиники в соцсети "ВКонтакте".Как отмечала лечащий врач ребенка Ольга Филиппова, основная операция на лице Луны запланирована на июнь.Отмечалось, что пока на лице девочки сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас Луна спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения они станут менее заметны, а их количество сократится.Луна Феннер родилась с черным родимым пятном, покрывающим практически все лицо, — меланоцитарным невусом. В интернете его прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые узнали о девочке из интернета. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию. В апреле этого года семья девочки приехала в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию.

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

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луна, санкт-петербург, сша, луна феннер, общество