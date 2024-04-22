https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге

Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2024

Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге

Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, впервые в жизни увидела снег в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:33

2024-04-22T17:33

2024-04-22T17:40

луна

санкт-петербург

сша

луна феннер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, впервые в жизни увидела снег в Санкт-Петербурге, рассказали в городской частной клинике, где Луна продолжает лечение. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки 17 апреля прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию. "Наша пациентка из солнечной Флориды впервые в жизни увидела снег... Падающие снежинки заворожили Луну, и она смотрела на них и побелевшие улицы целый час... Мы сказали Кэрол (матери ребенка – ред.), что снег пошел специально для малышки", – рассказывается на странице профильного отделения клиники в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, в воскресенье Луне провели первую перевязку после операции, которая прошла "абсолютно спокойно". Медики охарактеризовали маленькую пациентку как "храбрую и позитивную" девочку. Ранее лечащий врач ребенка Ольга Филиппова сообщала, что основная операция на лице Луны запланирована на июнь. Сообщалось, что пока на лице девочки сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас Луна спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения они станут менее заметны, и их количество сократится.

https://ria.ru/20240420/peterburg-1941221019.html

https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луна, санкт-петербург, сша, луна феннер