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Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2024
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17:33 22.04.2024 (обновлено: 17:40 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге - РИА Новости, 22.04.2024
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге
Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, впервые в жизни увидела снег в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:33
2024-04-22T17:40
луна
санкт-петербург
сша
луна феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, впервые в жизни увидела снег в Санкт-Петербурге, рассказали в городской частной клинике, где Луна продолжает лечение. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки 17 апреля прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию. "Наша пациентка из солнечной Флориды впервые в жизни увидела снег... Падающие снежинки заворожили Луну, и она смотрела на них и побелевшие улицы целый час... Мы сказали Кэрол (матери ребенка – ред.), что снег пошел специально для малышки", – рассказывается на странице профильного отделения клиники в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, в воскресенье Луне провели первую перевязку после операции, которая прошла "абсолютно спокойно". Медики охарактеризовали маленькую пациентку как "храбрую и позитивную" девочку. Ранее лечащий врач ребенка Ольга Филиппова сообщала, что основная операция на лице Луны запланирована на июнь. Сообщалось, что пока на лице девочки сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас Луна спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения они станут менее заметны, и их количество сократится.
https://ria.ru/20240420/peterburg-1941221019.html
https://ria.ru/20240418/vrach-1940648991.html
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санкт-петербург
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луна, санкт-петербург, сша, луна феннер
Луна, Санкт-Петербург, США, Луна Феннер
Девочка из США в "маске Бэтмена" впервые в жизни увидела снег в Петербурге

Приехавшая в Петербург на лечение девочка в "маске Бэтмена" впервые увидела снег

© Фото из личного архива Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
 Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
© Фото из личного архива
Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмана" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, впервые в жизни увидела снег в Санкт-Петербурге, рассказали в городской частной клинике, где Луна продолжает лечение.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, из-за чего его прозвали в интернете "маской Бэтмана". Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Краснодарские медики, которые наткнулись на публикацию о девочке в интернете, предложили ее семье свои услуги. В октябре 2021 года специалисты городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. Семья девочки 17 апреля прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. В пятницу Луне провели первую операцию.
Сильный снег в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Петербурге выпал снег
20 апреля, 13:13
"Наша пациентка из солнечной Флориды впервые в жизни увидела снег... Падающие снежинки заворожили Луну, и она смотрела на них и побелевшие улицы целый час... Мы сказали Кэрол (матери ребенка – ред.), что снег пошел специально для малышки", – рассказывается на странице профильного отделения клиники в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, в воскресенье Луне провели первую перевязку после операции, которая прошла "абсолютно спокойно". Медики охарактеризовали маленькую пациентку как "храбрую и позитивную" девочку.
Ранее лечащий врач ребенка Ольга Филиппова сообщала, что основная операция на лице Луны запланирована на июнь.
Сообщалось, что пока на лице девочки сохранились "многочисленные участки пигментации". Перед медиками стоит задача вернуть коже ребенка "нормальный вид" и добиться полного смыкания век, поскольку сейчас Луна спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцов. Ожидается, что после лечения они станут менее заметны, и их количество сократится.
Алексей Дикарев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Такую операцию еще не делали". Почему уволили хирурга, спасшего ребенка
18 апреля, 08:00
 
ЛунаСанкт-ПетербургСШАЛуна Феннер
 
 
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