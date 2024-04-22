Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа

Путин 23 апреля примет участие в мероприятии в честь 50-летия строительства БАМа
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.
Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.
Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.
Байкало-Амурская магистраль —
Над Звездным кружит наш вертолет,
А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)
На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.
Байкало-Амурская магистраль —
Над Звездным кружит наш вертолет,
А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)
На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.
А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.
А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.
Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.
Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.
Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.
Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.
Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.
А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.
А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.
Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.
Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.
БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.
БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.
Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.
Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.
Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.
Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.
В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".
Тында, сопка Фестивальная.
В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".
Тында, сопка Фестивальная.
Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.
Зима 1980 года, Бурятия
Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.
Зима 1980 года, Бурятия
Нам не страшен здешний холод,
БАМ — для тех, кто сердцем молод…
Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.
Нам не страшен здешний холод,
БАМ — для тех, кто сердцем молод…
Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.
Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.
Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.
А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.
А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.
Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…
Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…
Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.
Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.
Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.
Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.
Байкало-Амурская магистраль —
Над Звездным кружит наш вертолет,
А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)
На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.
А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.
Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.
Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.
Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.
Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.
А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.
Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.
Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.
В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.
Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.
БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.
Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.
Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.
В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".
Тында, сопка Фестивальная.
Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.
Зима 1980 года, Бурятия
Нам не страшен здешний холод,
БАМ — для тех, кто сердцем молод…
Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.
Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.
А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.
Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…