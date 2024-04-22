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Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
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15:10 22.04.2024 (обновлено: 15:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/bam-1941533650.html
Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа
Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа - РИА Новости, 22.04.2024
Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа
Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:10
2024-04-22T15:45
общество
владимир путин
байкало-амурская магистраль
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а также вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли вклад в строительство магистрали, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале."Двадцать третьего апреля Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в строительство магистрали", - говорится в сообщении.
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общество, владимир путин, байкало-амурская магистраль
Общество, Владимир Путин, Байкало-Амурская магистраль
Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа

Путин 23 апреля примет участие в мероприятии в честь 50-летия строительства БАМа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а также вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли вклад в строительство магистрали, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
"Двадцать третьего апреля Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в строительство магистрали", - говорится в сообщении.
Школа мужества и жизни: вклад студентов в стройку века — БАМ
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМ

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

© РИА Новости / Маршани
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1 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

Комсомольцы отправляются на строительство БАМа

Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

© РИА Новости / Маршани
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2 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

Строительство Байкало-Амурской магистрали

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

© РИА Новости / Роман Денисов
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3 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.

Доставка грузов по реке Лене на строительство Байкало-Амурской магистрали

Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.

© РИА Новости / Роман Денисов
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4 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Байкало-Амурская магистраль —

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.

Строители БАМа, живущие в палаточном посёлке Звёздный, заготавливают дрова

Байкало-Амурская магистраль —

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.

© РИА Новости / Маршани
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5 из 27
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанк

А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Поселок строителей Магистральный

А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.

© РИА Новости / Роман Денисов
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6 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

© РИА Новости / Маршани
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7 из 27
© РИА Новости / А. Галушко | Перейти в медиабанк

Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

Тепловоз ТЭМ2-1208 на новом участке железной дороги БАМ-Тында

Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

© РИА Новости / А. Галушко
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8 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Октябрь 1974 года. У строителей БАМа — обед.

Строители БАМ обедают

Октябрь 1974 года. У строителей БАМа — обед.

© РИА Новости / Маршани
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9 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

Первая волейбольная площадка в поселке Звездный, где живут строители Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

© РИА Новости / Маршани
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10 из 27
© РИА Новости / Маршани | Перейти в медиабанк

Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

Жених переносит невесту через лужу в посёлке строителей БАМа Тынде

Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

© РИА Новости / Маршани
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11 из 27
© РИА Новости / Владислав Шидловский | Перейти в медиабанк

А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Вертолет переносит дома строителей на новое место

А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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12 из 27
© РИА Новости / Владислав Шидловский | Перейти в медиабанк

Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.

Строительство Байкало-Амурской магистрали. Дети строителей в детском саду

Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
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13 из 27
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанк

Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

Товарный состав едет по готовому участку Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

© РИА Новости / И. Зотин
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14 из 27
© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанк

В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

Мост через Амур - одно из крупнейших инженерных сооружений на трассе БАМ

В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
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15 из 27
© РИА Новости / В. Белоколодов | Перейти в медиабанк

Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.

Один из строящихся участков Байкало-Амурской магистрали

Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.

© РИА Новости / В. Белоколодов
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16 из 27
© РИА Новости / Ф.Дунаевский | Перейти в медиабанк

БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

Торжественная церемония укладки последнего серебряного звена - секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе

БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

© РИА Новости / Ф.Дунаевский
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17 из 27
© РИА Новости / Шляхов | Перейти в медиабанк

Тайга расступается… Апрель 1976 года.

Один из учатков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали

Тайга расступается… Апрель 1976 года.

© РИА Новости / Шляхов
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18 из 27
© РИА Новости / Виктор Ахломов | Перейти в медиабанк

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут - Таюра, недалеко от поселка Звездный. Байкало-Амурская магистраль

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

© РИА Новости / Виктор Ахломов
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19 из 27
© РИА Новости / Александр Маршани | Перейти в медиабанк

Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

Вид на поселок Тында - будущий город-столицу Байкало-Амурской магистрали

Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

© РИА Новости / Александр Маршани
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20 из 27
© РИА Новости / Пьянов | Перейти в медиабанк

Новостройки Тынды — столицы БАМа.

Новостройки города Тында. Байкало-Амурская магистраль

Новостройки Тынды — столицы БАМа.

© РИА Новости / Пьянов
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21 из 27
© РИА Новости / Пьянов | Перейти в медиабанк

В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

Американский певец Дин Рид (в центре) беседует со строителями БАМа

В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

© РИА Новости / Пьянов
Перейти в медиабанк
22 из 27
© РИА Новости / Облезов | Перейти в медиабанк

Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

Строители БАМа купаются в горячих источниках

Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

© РИА Новости / Облезов
Перейти в медиабанк
23 из 27
© РИА Новости / Облезов | Перейти в медиабанк

Нам не страшен здешний холод,

БАМ — для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.

Члены бригады лесорубов, работающей на строительстве БАМа, идут по зимней дороге

Нам не страшен здешний холод,

БАМ — для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.

© РИА Новости / Облезов
Перейти в медиабанк
24 из 27
© РИА Новости / Виталий Арутюнов | Перейти в медиабанк

Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

Выпускники школы-десятилетки поселка Звездный, следуя традиции, гуляют по шпалам и рельсам БАМа

Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
25 из 27
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.

Мысовой тоннель на Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск — Нижнеангарск

А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
26 из 27
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…

Чёртов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали

Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
27 из 27

Молодые москвичи отправляются на строительство БАМа (27 апреля 1974 года). Гитара, гармонь и баян — верные спутники молодых энтузиастов, отправившихся в неизвестность за тысячи километров от родного дома.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
1 из 27

Партия сказала "надо" — комсомол ответил "есть!". Над стройками века в те времена брал шефство комсомол (ВЛКСМ). Молодые комсомольцы первыми отправлялись навстречу трудностям.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
2 из 27

Вот так выглядел посреди тайги лагерь изыскателей для строительства Байкало-Амурской магистрали в июне 1974 года. Задачей первопроходцев было комплексное изучение природных условий района, площадки, участка и трассы проектируемого строительства.

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
3 из 27

Грузы на строительство БАМа доставляли по реке Лене на судах и по воздуху на вертолетах.

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
4 из 27

Байкало-Амурская магистраль —

Над Звездным кружит наш вертолет,

А мы утюжим топи болот… (из стихотворения о БАМе)

На фото — палаточный городок Звездный. Строители БАМа осваиваются. Запасают дрова — при участии прекрасного пола.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
5 из 27

А это другой поселок строителей — Магистральный. Обосновались.

© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
6 из 27

Один из участков строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая в будущем протянется от Тайшета до Советской Гавани. Свяжет Иркутскую область, Бурятию, Амурскую область и Хабаровский край.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
7 из 27

Тепловоз ТЭМ2-1208: новый участок железной дороги БАМ-Тында.

© РИА Новости / А. Галушко
Перейти в медиабанк
8 из 27

Октябрь 1974 года. У строителей БАМа — обед.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
9 из 27

Не хлебом единым и не только в трудах — на все у бамовцев времени хватало! На фото — игра на первой волейбольной площадке в поселке Звездный.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
10 из 27

Август 1974 года. А вот и первые свадьбы! На фото – свадебная процессия в поселке строителей БАМа Тынде. По такой грязи невесту, конечно, только на руках носить.

© РИА Новости / Маршани
Перейти в медиабанк
11 из 27

А это уже вертолет переносит дома строителей Байкало-Амурской магистрали на новое место жительства. Ноябрь 1975 года.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
Перейти в медиабанк
12 из 27

Детский сад строителей БАМа в Тынде — "Тынденок". Ноябрь 1975 года. Быт налажен: к первопроходцам подтягиваются семьи.

© РИА Новости / Владислав Шидловский
Перейти в медиабанк
13 из 27

Товарный состав едет по готовому участку БАМа. Апрель 1975 года. На самом деле, проект постройки железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в Российской империи — в 1888 году. Изыскания проводились в 1910-х годах.

© РИА Новости / И. Зотин
Перейти в медиабанк
14 из 27

В 20-е и 30-е годы ХХ столетия, уже при СССР, изыскания и топографическая разведка будущей трассы БАМ продолжались. На фото — мост через реку Амур. Мощное инженерное сооружение на БАМе. Вообще же трасса пересекает 11 крупных рек.

© РИА Новости / Игорь Виноградов
Перейти в медиабанк
15 из 27

Приступить непосредственно к реализации масштабного замысла по строительству БАМа — железной дороги протяженностью 4324 километра — удалось только в 1974 году. Это и есть год рождения БАМа. На фото — работа на одном из строящихся участков трассы.

© РИА Новости / В. Белоколодов
Перейти в медиабанк
16 из 27

БАМ, поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего "серебряного звена" — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе. Октябрь, 1975 года.

© РИА Новости / Ф.Дунаевский
Перейти в медиабанк
17 из 27

Тайга расступается… Апрель 1976 года.

© РИА Новости / Шляхов
Перейти в медиабанк
18 из 27

Первый поезд на участке железной дороги Усть-Кут — Таюра, неподалеку от поселка Звездный. 1 января 1976 года.

© РИА Новости / Виктор Ахломов
Перейти в медиабанк
19 из 27

Вид на поселок Тында из кабины подъемного крана. (За штурвалом женщина. Их на стройке века было немало). Совсем скоро Тында обретет статус города-столицы БАМа. Февраль 1975 года.

© РИА Новости / Александр Маршани
Перейти в медиабанк
20 из 27

Новостройки Тынды — столицы БАМа.

© РИА Новости / Пьянов
Перейти в медиабанк
21 из 27

В августе 1979 года американский певец Дин Рид совершил 19-дневный гастрольный марафон по трассе БАМа. В этом же марафоне принял участие белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Верасы".

Тында, сопка Фестивальная.

© РИА Новости / Пьянов
Перейти в медиабанк
22 из 27

Бамовцы не обижены были вниманием артистов — с 1975 года сюда время от времени приезжали советские, а порой и зарубежные исполнители. А еще им были доступны чудеса удивительной сибирской природы — горячие источники, например.

Зима 1980 года, Бурятия

© РИА Новости / Облезов
Перейти в медиабанк
23 из 27

Нам не страшен здешний холод,

БАМ — для тех, кто сердцем молод…

Множество стихов и песен написано о БАМе — о подвиге его основателей, о красоте диких таежных мест и о народе БАМа. Писали их зачастую сами бамовцы. На фото — лесорубы-первопроходцы.

© РИА Новости / Облезов
Перейти в медиабанк
24 из 27

Май 1982 года. У выпускников школы поселка Звездный уже появилась традиция гулять по шпалам и рельсам БАМа.

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Перейти в медиабанк
25 из 27

А это апрель 2019 года, 45 лет с запуска строительства Байкало-Амурской магистрали. На фото — мысовой тоннель на участке Северобайкальск — Нижнеангарск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
26 из 27

Чертов мост на Северомуйском обходе Байкало-Амурской магистрали. Поезда бегут, история продолжается…

© РИА Новости / Валерий Мельников
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