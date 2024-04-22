https://ria.ru/20240422/bam-1941533650.html

Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа

Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин примет участие в мероприятии к 50-летию с начала строительства БАМа

Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:10

2024-04-22T15:10

2024-04-22T15:45

общество

владимир путин

байкало-амурская магистраль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 апреля примет участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, а также вручит госнаграды представителям транспортной отрасли, которые внесли вклад в строительство магистрали, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале."Двадцать третьего апреля Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в строительство магистрали", - говорится в сообщении.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, байкало-амурская магистраль