https://ria.ru/20240421/zemletryasenie-1941301202.html

На Тайване произошло землетрясение

На Тайване произошло землетрясение - РИА Новости, 21.04.2024

На Тайване произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T06:37

2024-04-21T06:37

2024-04-21T06:37

в мире

хуалянь

тайвань

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ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5 произошло у восточного побережья Тайваня, сообщил китайский сейсмологический центр. Сообщается, что подземные толчки произошли в 10.40 по местному времени (5.40 по мск) у побережья уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 20 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.

https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940715037.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

хуалянь

тайвань

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в мире, хуалянь, тайвань