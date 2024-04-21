https://ria.ru/20240421/zapad-1941298191.html
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России - РИА Новости, 21.04.2024
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России
Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что Запад поощряет удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T04:43
2024-04-21T04:43
2024-04-21T05:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что Запад поощряет удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав их легитимными."Запад поощряет и направляет Киев на удары любым оружием в глубину российской территории. Обратим внимание также на то, что Столтенберг понимает под "глубиной территории России" — удары по Белгороду и Москве? Опасное заявление. Удары по Бердянску, Севастополю и Донецку? Тогда это интересное заявление, равное признанию возвращенных исторических земель России", — сказал РИА Новости Батурин.Запад, считает эксперт, надеется, что "вдруг" террористическими действиями, раскачиванием межнациональной ситуации и ударами в глубину территории удастся раскачать Россию и подорвать внутриполитическую ситуацию.По его мнению, заявлениями об ударах в глубину российской территории, НАТО компенсирует сложившуюся на сегодня ситуацию, связанную с недостаточными поставками вооружений и дефицита человеческих ресурсов на фронте.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
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в мире, россия, украина, киев, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России
Политолог Батурин: Запад поощряет удары по РФ, надеясь подорвать ситуацию внутри