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Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:43 21.04.2024 (обновлено: 05:58 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/zapad-1941298191.html
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России - РИА Новости, 21.04.2024
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России
Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что Запад поощряет удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T04:43
2024-04-21T05:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что Запад поощряет удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав их легитимными.&quot;Запад поощряет и направляет Киев на удары любым оружием в глубину российской территории. Обратим внимание также на то, что Столтенберг понимает под &quot;глубиной территории России&quot; — удары по Белгороду и Москве? Опасное заявление. Удары по Бердянску, Севастополю и Донецку? Тогда это интересное заявление, равное признанию возвращенных исторических земель России&quot;, — сказал РИА Новости Батурин.Запад, считает эксперт, надеется, что "вдруг" террористическими действиями, раскачиванием межнациональной ситуации и ударами в глубину территории удастся раскачать Россию и подорвать внутриполитическую ситуацию.По его мнению, заявлениями об ударах в глубину российской территории, НАТО компенсирует сложившуюся на сегодня ситуацию, связанную с недостаточными поставками вооружений и дефицита человеческих ресурсов на фронте.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html
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в мире, россия, украина, киев, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Политолог объяснил, на что надеется Запад при поощрении ударов по России

Политолог Батурин: Запад поощряет удары по РФ, надеясь подорвать ситуацию внутри

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что Запад поощряет удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав их легитимными.
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"Запад поощряет и направляет Киев на удары любым оружием в глубину российской территории. Обратим внимание также на то, что Столтенберг понимает под "глубиной территории России" — удары по Белгороду и Москве? Опасное заявление. Удары по Бердянску, Севастополю и Донецку? Тогда это интересное заявление, равное признанию возвращенных исторических земель России", — сказал РИА Новости Батурин.

Запад, считает эксперт, надеется, что "вдруг" террористическими действиями, раскачиванием межнациональной ситуации и ударами в глубину территории удастся раскачать Россию и подорвать внутриполитическую ситуацию.
По его мнению, заявлениями об ударах в глубину российской территории, НАТО компенсирует сложившуюся на сегодня ситуацию, связанную с недостаточными поставками вооружений и дефицита человеческих ресурсов на фронте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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