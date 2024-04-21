https://ria.ru/20240421/zakharova-1941358649.html

Захарова прокомментировала антироссийские заявления фон дер Ляйен и Орпо

Захарова прокомментировала антироссийские заявления фон дер Ляйен и Орпо - РИА Новости, 21.04.2024

Захарова прокомментировала антироссийские заявления фон дер Ляйен и Орпо

Евросоюз, включая Финляндию, старательно культивируют искусственные угрозы, якобы исходящие от России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:12

2024-04-21T16:12

2024-04-21T16:33

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз, включая Финляндию, старательно культивируют искусственные угрозы, якобы исходящие от России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя антироссийские заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. Комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте МИД РФ. "Провокационные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петерри Орпо, сделанные в ходе их совместного посещения Лаппеенранты вблизи границы с РФ, в сущности, ничего нового не содержат. Это вновь лишь голословные обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран-членов ЕС и Финляндии, в частности, "гибридной операции", "создании на финских рубежах миграционного кризиса". Демонстративный совместный облет на вертолете небольшого участка российско-финляндской границы, вероятно, должен был создать впечатление, что в Евросоюзе внимательно наблюдают за усилиями Финляндии по защите внешних рубежей ЕС", - говорится в сообщении. Захарова отметила, что глава Еврокомисси и финский премьер, облетая границу, вряд ли увидели толпы мигрантов, рвущихся из России в Финляндию, "таковые в принципе отсутствуют". "Примечательно также, что, как сообщают СМИ, еврочиновница и финский премьер не нашли времени для общения с жителями приграничных районов, которые как раз и страдают от закрытия пунктов прохождения границы. Неудивительно, что в ЕС, включая Финляндию, в отсутствие реальных угроз, старательно культивируют искусственные, якобы исходящие от РФ. Запад упорно развивает уже обкатанный принцип "хайли лайкли", выводит свои страхи в отношении нашей страны на новый уровень, выдумывая то, чего нет, и преумножая антироссийские дезинформационные "вбросы"", - добавила дипломат. Премьер Финляндии Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией и заявил, что они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы, заявил он в пятницу на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии. После того, как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231120/vina-1910490088.html

https://ria.ru/20231122/kpp-1910992437.html

https://ria.ru/20231115/finlyandiya-1909665691.html

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в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз