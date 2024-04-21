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В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе" - РИА Новости, 21.04.2024
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15:50 21.04.2024 (обновлено: 15:51 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/vystavka-1941350050.html
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе" - РИА Новости, 21.04.2024
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"
Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:50
2024-04-21T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
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донбасс
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донецкая народная республика
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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший депутат национального парламента, глава политической ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "В местном культурном центре мы повесили около 20 панелей, на которых размещены около 60 фотографий. Они изображают последствия украинских артобстрелов, раздачу гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, бомбоубежища и обычную жизнь в условиях военной времени", - рассказал Коменчини, также выступивший одним из организаторов выставки и модератором ее презентации. Он отметил, что фотографии увидели около сотни человек, для которых она проработала накануне в субботу. Размещение фотографий стало возможным благодаря мероприятию "Народа Венето", которое прошло в том же центре ранее утром. В создании также приняли участие культурные ассоциации "Венето-Россия" и "Ветер с Востока", волонтеры которой изображены на нескольких снимках. По словам Коменчини, фотографии для выставки предоставил журналист Витторио Ранджелони, уехавший на восток Украины еще в 2015 году. Свои фотоработы он сделал в Мариуполе, Дебальцеве, Лисичанске, Донецке и других городах Донбасса. В мероприятии Ранджелони принял участие по видеосвязи, находясь в командировке в Буркина-Фасо. "Все это взаимосвязано: конфликт сейчас выходит далеко за пределы Украины. В Западной Сахаре происходят большие перемены после закрытия американских и французских баз. Как и на Донбассе, я встречаю гордые народы, борющиеся за свою территорию и свою свободу", – приводит его слова c презентации издание Foglio.
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
https://ria.ru/20240315/antifashisty-1933083231.html
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в мире, украина, донбасс, верона, италия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Верона, Италия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"

В Вероне состоялся показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе"

© ФотоПосетители на фотовыставке "Десять лет войны в Донбассе" в Вероне, Италия
Посетители на фотовыставке Десять лет войны в Донбассе в Вероне, Италия - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото
Посетители на фотовыставке "Десять лет войны в Донбассе" в Вероне, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший депутат национального парламента, глава политической ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"В местном культурном центре мы повесили около 20 панелей, на которых размещены около 60 фотографий. Они изображают последствия украинских артобстрелов, раздачу гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, бомбоубежища и обычную жизнь в условиях военной времени", - рассказал Коменчини, также выступивший одним из организаторов выставки и модератором ее презентации. Он отметил, что фотографии увидели около сотни человек, для которых она проработала накануне в субботу.
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Размещение фотографий стало возможным благодаря мероприятию "Народа Венето", которое прошло в том же центре ранее утром. В создании также приняли участие культурные ассоциации "Венето-Россия" и "Ветер с Востока", волонтеры которой изображены на нескольких снимках.
По словам Коменчини, фотографии для выставки предоставил журналист Витторио Ранджелони, уехавший на восток Украины еще в 2015 году. Свои фотоработы он сделал в Мариуполе, Дебальцеве, Лисичанске, Донецке и других городах Донбасса. В мероприятии Ранджелони принял участие по видеосвязи, находясь в командировке в Буркина-Фасо.
"Все это взаимосвязано: конфликт сейчас выходит далеко за пределы Украины. В Западной Сахаре происходят большие перемены после закрытия американских и французских баз. Как и на Донбассе, я встречаю гордые народы, борющиеся за свою территорию и свою свободу", – приводит его слова c презентации издание Foglio.
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