https://ria.ru/20240421/vystavka-1941350050.html

В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"

В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе" - РИА Новости, 21.04.2024

В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"

Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:50

2024-04-21T15:50

2024-04-21T15:51

специальная военная операция на украине

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РИМ, 21 апр – РИА Новости. Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший депутат национального парламента, глава политической ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "В местном культурном центре мы повесили около 20 панелей, на которых размещены около 60 фотографий. Они изображают последствия украинских артобстрелов, раздачу гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, бомбоубежища и обычную жизнь в условиях военной времени", - рассказал Коменчини, также выступивший одним из организаторов выставки и модератором ее презентации. Он отметил, что фотографии увидели около сотни человек, для которых она проработала накануне в субботу. Размещение фотографий стало возможным благодаря мероприятию "Народа Венето", которое прошло в том же центре ранее утром. В создании также приняли участие культурные ассоциации "Венето-Россия" и "Ветер с Востока", волонтеры которой изображены на нескольких снимках. По словам Коменчини, фотографии для выставки предоставил журналист Витторио Ранджелони, уехавший на восток Украины еще в 2015 году. Свои фотоработы он сделал в Мариуполе, Дебальцеве, Лисичанске, Донецке и других городах Донбасса. В мероприятии Ранджелони принял участие по видеосвязи, находясь в командировке в Буркина-Фасо. "Все это взаимосвязано: конфликт сейчас выходит далеко за пределы Украины. В Западной Сахаре происходят большие перемены после закрытия американских и французских баз. Как и на Донбассе, я встречаю гордые народы, борющиеся за свою территорию и свою свободу", – приводит его слова c презентации издание Foglio.

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

https://ria.ru/20240315/antifashisty-1933083231.html

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донбасс

верона

италия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, верона, италия, донецкая народная республика, луганская народная республика