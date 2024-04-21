https://ria.ru/20240421/vystavka-1941350050.html
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе" - РИА Новости, 21.04.2024
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"
Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:50
2024-04-21T15:50
2024-04-21T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
верона
италия
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941351406_0:414:960:954_1920x0_80_0_0_62bdc361f38bcbf28fdc314fb6f0a244.jpg
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший депутат национального парламента, глава политической ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини. "В местном культурном центре мы повесили около 20 панелей, на которых размещены около 60 фотографий. Они изображают последствия украинских артобстрелов, раздачу гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, бомбоубежища и обычную жизнь в условиях военной времени", - рассказал Коменчини, также выступивший одним из организаторов выставки и модератором ее презентации. Он отметил, что фотографии увидели около сотни человек, для которых она проработала накануне в субботу. Размещение фотографий стало возможным благодаря мероприятию "Народа Венето", которое прошло в том же центре ранее утром. В создании также приняли участие культурные ассоциации "Венето-Россия" и "Ветер с Востока", волонтеры которой изображены на нескольких снимках. По словам Коменчини, фотографии для выставки предоставил журналист Витторио Ранджелони, уехавший на восток Украины еще в 2015 году. Свои фотоработы он сделал в Мариуполе, Дебальцеве, Лисичанске, Донецке и других городах Донбасса. В мероприятии Ранджелони принял участие по видеосвязи, находясь в командировке в Буркина-Фасо. "Все это взаимосвязано: конфликт сейчас выходит далеко за пределы Украины. В Западной Сахаре происходят большие перемены после закрытия американских и французских баз. Как и на Донбассе, я встречаю гордые народы, борющиеся за свою территорию и свою свободу", – приводит его слова c презентации издание Foglio.
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
https://ria.ru/20240315/antifashisty-1933083231.html
украина
донбасс
верона
италия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941351406_0:390:960:1110_1920x0_80_0_0_80fced782691866a6189cba738f98d89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, верона, италия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Верона, Италия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
В Италии прошла выставка "Десять лет войны в Донбассе"
В Вероне состоялся показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе"
РИМ, 21 апр – РИА Новости. Показ временной фотовыставки "Десять лет войны в Донбассе" состоялся в итальянской Вероне при участии местных политиков и активистов, сообщил РИА Новости бывший депутат национального парламента, глава политической ассоциации "Народ Венето" Вито Коменчини.
"В местном культурном центре мы повесили около 20 панелей, на которых размещены около 60 фотографий. Они изображают последствия украинских артобстрелов, раздачу гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей, бомбоубежища и обычную жизнь в условиях военной времени", - рассказал Коменчини, также выступивший одним из организаторов выставки и модератором ее презентации. Он отметил, что фотографии увидели около сотни человек, для которых она проработала накануне в субботу.
Размещение фотографий стало возможным благодаря мероприятию "Народа Венето", которое прошло в том же центре ранее утром. В создании также приняли участие культурные ассоциации "Венето-Россия" и "Ветер с Востока", волонтеры которой изображены на нескольких снимках.
По словам Коменчини, фотографии для выставки предоставил журналист Витторио Ранджелони, уехавший на восток Украины
еще в 2015 году. Свои фотоработы он сделал в Мариуполе
, Дебальцеве
, Лисичанске
, Донецке
и других городах Донбасса
. В мероприятии Ранджелони принял участие по видеосвязи, находясь в командировке в Буркина-Фасо
.
"Все это взаимосвязано: конфликт сейчас выходит далеко за пределы Украины. В Западной Сахаре происходят большие перемены после закрытия американских и французских баз. Как и на Донбассе, я встречаю гордые народы, борющиеся за свою территорию и свою свободу", – приводит его слова c презентации издание Foglio.