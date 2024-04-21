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"Пробили огромную дыру". На Западе объяснили, что произошло в зоне СВО
"Пробили огромную дыру". На Западе объяснили, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 21.04.2024
"Пробили огромную дыру". На Западе объяснили, что произошло в зоне СВО
Российские военные смогли прорвать оборону ВСУ в центральной части Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:15
2024-04-21T23:15
2024-04-21T23:15
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские военные смогли прорвать оборону ВСУ в центральной части Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе", — отметил он.По словам специалиста, сейчас российские войска занимают более сильные позиции. Он также добавил, что они идут вперед на всех направлениях."Теоретически они могут продвигаться дальше и дойти до Днепра, так что это действительно большой прорыв", — резюмировал Меркурис.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240421/mwm-1941390788.html
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донбасс, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Пробили огромную дыру". На Западе объяснили, что произошло в зоне СВО
Меркурис: ВС России пробили дыру в украинской обороне в центральном Донбассе