https://ria.ru/20240421/vsu-1941320807.html

Они готовятся. В США раскрыли, что ждет ВСУ летом

Они готовятся. В США раскрыли, что ждет ВСУ летом - РИА Новости, 21.04.2024

Они готовятся. В США раскрыли, что ждет ВСУ летом

Летнее российское наступление обернется катастрофой для ВСУ, если Киев не изменит свою стратегию, сообщает Forbes. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:43

2024-04-21T10:43

2024-04-21T10:43

специальная военная операция на украине

технологии

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Летнее российское наступление обернется катастрофой для ВСУ, если Киев не изменит свою стратегию, сообщает Forbes."В настоящий момент российские войска занимаются планированием операций для нового наступления, которое, скорее всего, будет полномасштабно развернуто к июню", — пишет издание.Отмечается, что ВС России будут обстреливать ракетами и дронами украинские энергетические объекты с целью лишить ВСУ возможности разрабатывать и поставлять на фронт беспилотники. Помимо этого, Россия сейчас наращивает личный состав войск и комплектует их новой передовой техникой.Чтобы выстоять, Украине придется изменить свою тактику – перестать полагаться на артиллерию и перейти к обороне, сделав упор на атаки пехотой и бронированной техникой, сообщается в материале.Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу текущего года. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский признался, что для Украины ситуация на поле боя ухудшилась из-за активных действий России, которая, по его словам, начала проводить наступательные операции на фоне теплой и сухой погоды, добиваясь при этом тактических успехов.

https://ria.ru/20240415/kuleba-1940068321.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html

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технологии, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, forbes