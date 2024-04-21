https://ria.ru/20240421/vardanyan-1941298379.html

Семья Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель

Семья Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель - РИА Новости, 21.04.2024

Семья Варданяна сообщила о первом звонке за несколько недель

Одному из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, задержанному Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким, пишет... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T04:53

2024-04-21T04:53

2024-04-21T08:53

в мире

азербайджан

баку

армения

рубен варданян

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Одному из бывших лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, задержанному Азербайджаном, впервые за несколько недель разрешили позвонить близким, пишет РБК со ссылкой на заявление его семьи.Варданян во время телефонного разговора рассказал, что все это время был "в полной изоляции". Близкие опасаются ухудшения его здоровья.Как пишет РБК, 5 апреля Варданян объявил голодовку, требуя освобождения армянских заключенных, в том числе самого себя.Рубен Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма, по этой статье ему грозит до 14 лет лишения свободы.В конце января Сабаильский районный суд Баку продлил Варданяну срок ареста на четыре месяца.

https://ria.ru/20240416/oon-1940352811.html

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в мире, азербайджан, баку, армения, рубен варданян