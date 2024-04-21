Задержка помощи США Украине имеет реальные последствия, признал Столтенберг
Столтенберг: США не опоздали с помощью Украине, но ее задержка имеет последствия
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США еще не опоздали с военной помощью Украине, но ее задержка грозит последствиями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC.
"Еще не слишком поздно, но задержка имеет реальные последствия", — сказал он.
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Глава альянса отметил, что без американских поставок ВСУ в пять-десять раз уступают в огневой мощи, а также испытывают нехватку средств ПВО и боеприпасов к ним.
В воскресенье глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер сообщил, что Вашингтон может возобновить военную помощь Украине к концу следующей недели. Кроме того, он подтвердил, что туда войдут средства дальнего огневого поражения, а именно ракеты ATACMS.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.
В октября прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
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Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
После одобрения конгрессменами документ направят в сенат, а затем, если там его поддержат, — на подпись президенту Джо Байдену.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.