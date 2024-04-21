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Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 21.04.2024 (обновлено: 22:12 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941380858.html
Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине
Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 21.04.2024
Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением ВСУ, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:32
2024-04-21T22:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением ВСУ, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Русские обычно не придерживаются временных рамок, они руководствуются целями. &lt;...&gt; Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. &lt;…&gt; Я думаю, что этот коллапс, который происходит, — уже последняя, финальная стадия смерти Украины", — говорится в материале.По мнению бывшего военного, трагедия Киева заключается в том, что он мог бы избежать этого, если бы принял условия Стамбульского соглашения, но президент Владимир Зеленский не пошел на это."Мы видим коллапс по всей линии фронта прямо сейчас. У украинцев буквально ничего не осталось: нет бригад, которые можно было бы бросить в бой, нет противовоздушной обороны, нет артиллерии", — резюмировал экс-разведчик.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Сергей Шойгу
Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине

Риттер: конфликт на Украине вряд ли продолжится после 2024 года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением ВСУ, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Русские обычно не придерживаются временных рамок, они руководствуются целями. <...> Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. <…> Я думаю, что этот коллапс, который происходит, — уже последняя, финальная стадия смерти Украины", — говорится в материале.
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По мнению бывшего военного, трагедия Киева заключается в том, что он мог бы избежать этого, если бы принял условия Стамбульского соглашения, но президент Владимир Зеленский не пошел на это.
"Мы видим коллапс по всей линии фронта прямо сейчас. У украинцев буквально ничего не осталось: нет бригад, которые можно было бы бросить в бой, нет противовоздушной обороны, нет артиллерии", — резюмировал экс-разведчик.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАСергей Шойгу
 
 
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