https://ria.ru/20240421/ukraina-1941380858.html

Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине

Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 21.04.2024

Прямо сейчас. В США неожиданно выразились о завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением ВСУ, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T19:32

2024-04-21T19:32

2024-04-21T22:12

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться в 2024 году полным поражением ВСУ, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Русские обычно не придерживаются временных рамок, они руководствуются целями. <...> Говорят о крахе к концу этого лета, началу осени, что Украины не будет, что боевые действия не будут продолжаться после 2024 года. <…> Я думаю, что этот коллапс, который происходит, — уже последняя, финальная стадия смерти Украины", — говорится в материале.По мнению бывшего военного, трагедия Киева заключается в том, что он мог бы избежать этого, если бы принял условия Стамбульского соглашения, но президент Владимир Зеленский не пошел на это."Мы видим коллапс по всей линии фронта прямо сейчас. У украинцев буквально ничего не осталось: нет бригад, которые можно было бы бросить в бой, нет противовоздушной обороны, нет артиллерии", — резюмировал экс-разведчик.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html

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