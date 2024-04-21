https://ria.ru/20240421/ukraina-1941375581.html

В ближайшие три месяца. Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети

В ближайшие три месяца. Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 21.04.2024

В ближайшие три месяца. Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети

Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о голосовании палаты представителей США по вопросу помощи Украине. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:35

2024-04-21T18:35

2024-04-21T18:35

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о голосовании палаты представителей США по вопросу помощи Украине.В своем посту политик утверждает, что Украина заслуживает любой поддержки, которую она может получить."В ближайшие три месяца мы снова окажемся на том же месте, умоляя палату представителей и конгресс США. Просто договоритесь с Россией", — написал Amwoga Khalwale. "Плохие новости для ЕС. Это означает, что на дипломатические решения по-прежнему никто не будет обращать внимания длительное время, и в Европе ожидается еще больше убийств, а также повышается вероятность широкой войны. Отличная новость для военно-промышленного комплекса США", — добавил Chen Weihua. "Вы тоже получаете откаты от ВПК? Каково последнее общее число украинских жертв в этой проигранной войне?" — поинтересовался Yousef Ibrahim. "Никакое количество денег не спасет Украину! Россия победит", — заметил Habib. "Было бы здорово, если бы палата представителей пришла к выводу, что нужны переговоры с Россией, а не больше оружия. Вечная война не должна быть общей целью политиков, но именно так, похоже, обстоят дела сейчас в США и ЕС. Украина уже терпит катастрофический ущерб", — поделился мнением Niko A. Kauko. "Вы действительно хотите убить весь украинский народ, почему?" — задался вопросом Prof. Avv. Gianfrancesco Vecchio. "Оружие просто продлит войну и убийства. Мы все знаем, что это не изменит результат", — резюмировал UncommonScence. В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941363661.html

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украина, сша, россия, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, владимир путин