В ближайшие три месяца. Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали гнев в Сети
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о голосовании палаты представителей США по вопросу помощи Украине.
В своем посту политик утверждает, что Украина заслуживает любой поддержки, которую она может получить.
"В ближайшие три месяца мы снова окажемся на том же месте, умоляя палату представителей и конгресс США. Просто договоритесь с Россией", — написал Amwoga Khalwale.
"Плохие новости для ЕС. Это означает, что на дипломатические решения по-прежнему никто не будет обращать внимания длительное время, и в Европе ожидается еще больше убийств, а также повышается вероятность широкой войны. Отличная новость для военно-промышленного комплекса США", — добавил Chen Weihua.
"Вы тоже получаете откаты от ВПК? Каково последнее общее число украинских жертв в этой проигранной войне?" — поинтересовался Yousef Ibrahim.
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
"Было бы здорово, если бы палата представителей пришла к выводу, что нужны переговоры с Россией, а не больше оружия. Вечная война не должна быть общей целью политиков, но именно так, похоже, обстоят дела сейчас в США и ЕС. Украина уже терпит катастрофический ущерб", — поделился мнением Niko A. Kauko.
"Вы действительно хотите убить весь украинский народ, почему?" — задался вопросом Prof. Avv. Gianfrancesco Vecchio.
"Оружие просто продлит войну и убийства. Мы все знаем, что это не изменит результат", — резюмировал UncommonScence.
В субботу палата представителей США приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенате. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.