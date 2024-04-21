https://ria.ru/20240421/ukraina-1941363661.html

"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине

"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине - РИА Новости, 21.04.2024

"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине

Североатлантический альянс понес потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:49

2024-04-21T16:49

2024-04-21T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

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джон миршаймер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс понес потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе, <…>, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — отметил он.По мнению эксперта, очевидно, что почти каждая страна НАТО предоставила помощь ВСУ в той или иной степени. Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html

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в мире, россия, украина, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато