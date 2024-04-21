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"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941363661.html
"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине
"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине - РИА Новости, 21.04.2024
"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине
Североатлантический альянс понес потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:49
2024-04-21T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс понес потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе, &lt;…&gt;, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — отметил он.По мнению эксперта, очевидно, что почти каждая страна НАТО предоставила помощь ВСУ в той или иной степени. Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html
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в мире, россия, украина, джон миршаймер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Огромный ущерб". В США высказались о потерях НАТО на Украине

Профессор Миршаймер: НАТО понесла огромный ущерб на Украине

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс понес потери на Украине из-за ударов ВС России по объектам ВСУ, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я имел в виду, что если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя и в небе, <…>, то русские выигрывают. Они, безусловно, разбивают всевозможные украинские объекты с воздуха и наносят огромный ущерб украинским войскам, а поскольку Соединенные Штаты и их европейские союзники фактически участвуют в боевых действиях, мы проигрываем так же, как и украинцы", — отметил он.
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По мнению эксперта, очевидно, что почти каждая страна НАТО предоставила помощь ВСУ в той или иной степени. Он добавил, что крупные державы направили своих военных для разведки, а также обучения украинцев. При этом Миршаймер подчеркнул, что пока речь не идет о крупных боевых подразделениях.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон МиршаймерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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