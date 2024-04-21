Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ
Global Times: РФ имеет все ресурсы для победы в конфликте на Украине
© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times.
"Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Отмечается, что сокрушительное военное поражение стало бы наихудшим фоном для европейских и американских выборов и подорвало бы доверие к соответствующим политикам. Автор статьи полагает, что рациональным вариантом действий было бы обращение Запада к дипломатии для исправления столь катастрофической траектории развития ситуации на Украине.
"Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать", — резюмируется в публикации.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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