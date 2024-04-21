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Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 21.04.2024 (обновлено: 19:58 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html
Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ
Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2024
Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ
Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T16:15
2024-04-21T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times."Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Отмечается, что сокрушительное военное поражение стало бы наихудшим фоном для европейских и американских выборов и подорвало бы доверие к соответствующим политикам. Автор статьи полагает, что рациональным вариантом действий было бы обращение Запада к дипломатии для исправления столь катастрофической траектории развития ситуации на Украине."Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать", — резюмируется в публикации.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ

Global Times: РФ имеет все ресурсы для победы в конфликте на Украине

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносят удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times.
"Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
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Отмечается, что сокрушительное военное поражение стало бы наихудшим фоном для европейских и американских выборов и подорвало бы доверие к соответствующим политикам. Автор статьи полагает, что рациональным вариантом действий было бы обращение Запада к дипломатии для исправления столь катастрофической траектории развития ситуации на Украине.
"Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать", — резюмируется в публикации.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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