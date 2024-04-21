https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html

Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ

Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2024

Россия может нанести последний удар по Украине, пишут СМИ

Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T16:15

2024-04-21T16:15

2024-04-21T19:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия обладает необходимыми ресурсами для нанесения "последнего удара", который и приведет к поражению киевского режима, пишет Global Times."Независимо от того, займет ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения последнего удара (на Украине. — Прим. ред.)", — говорится в материале.Отмечается, что сокрушительное военное поражение стало бы наихудшим фоном для европейских и американских выборов и подорвало бы доверие к соответствующим политикам. Автор статьи полагает, что рациональным вариантом действий было бы обращение Запада к дипломатии для исправления столь катастрофической траектории развития ситуации на Украине."Если все обходные пути действительно оказываются тупиковыми, то с признанием реальности лучше поспешить, чем затягивать", — резюмируется в публикации.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941353709.html

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины