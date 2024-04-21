https://ria.ru/20240421/ukraina-1941291203.html

В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2024

В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

Украина после одобрения палатой представителей конгресса США нового пакета помощи получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных политических и РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T01:32

2024-04-21T01:32

2024-04-21T09:45

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украина после одобрения палатой представителей конгресса США нового пакета помощи получит "крохи с барского стола", отработав интересы конкретных политических и лоббистских групп в США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.Как заявил парламентарий, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в офисе Владимира Зеленского "радостно побежали" рассказывать всем о спасении: новый пакет американской помощи не даст России быстро победить, снизится накал по вопросу легитимности Зеленского, поступят деньги в бюджет, придет новое оружие и так далее.По его словам, "все это, как обычно, вранье"."Украина получит деньги для стабилизации бюджета. Да, получит. В размере 7,8 миллиарда долларов, которые нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты. Это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам. При этом общий дефицит бюджета остается колоссальным, даже с учетом этих средств — около 20 миллиардов долларов, влияние которого проявится со второго полугодия", — утверждает Дубинский.В вопросе вооружений, как считает депутат, суть принятого палатой представителей проекта заключается в том, что большую часть средств получит американский ВПК."Это лоббистский закон, спонсирующий ВПК США, который может поставлять через Минобороны США оружие на Украину в кредит. То есть, финансовые стимулы под гарантированный рынок сбыта", — написал он.При этом парламентарий заявил, что в законопроекте якобы исполнено главное условие экс-президента Дональда Трампа — передача средств в кредит, что позволит США стать главным кредитором Украины и контролировать местную власть."Общий вывод: получив крохи с барского стола, в результате длительной политической игры (которая стоила нам жизней, территорий, инфраструктуры), Украина сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп в США, так как дальнейшие пакеты помощи выглядят маловероятными – интерес к этой власти у американского истеблишмента исчерпан", — резюмировал Дубинский.В субботу палата представителей приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение палаты представителей о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240421/kongress-1941287929.html

https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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в мире, украина, сша, россия, александр дубинский, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, конгресс сша