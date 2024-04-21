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Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки - РИА Новости, 21.04.2024
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09:19 21.04.2024 (обновлено: 09:54 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/tobol-1941313008.html
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки - РИА Новости, 21.04.2024
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области поднялся на 60 сантиметров, сообщил информационный центр регионального... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T09:19
2024-04-21T09:54
происшествия
тобол (река)
тюменская область
коркино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области поднялся на 60 сантиметров, сообщил информационный центр регионального правительства. Коркино первым встретит паводок на Тоболе. К 6:00 мск на местном гидропосте зафиксировали значительный подъем реки — до 474 сантиметров. Днем ранее уровень воды там составлял 414 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки). В селе Упорово Тобол поднялся на 11 сантиметров, до 460 сантиметров, у Ялуторовска — на два сантиметра, до 456 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 16 сантиметров, до 387 (критический — 950). Глава Упоровского района Леонид Сауков призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению. Для этого в районе развернули пункты временного размещения. С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на 23-25 апреля. По последним данным МЧС, с территорий, которым грозит затопление, эвакуировали более трех тысяч человек, 418 из них находятся в пунктах временного размещения. В 17 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. К борьбе с паводком привлекли более трех тысяч человек и 742 единицы техники.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
тобол (река)
тюменская область
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происшествия, тобол (река), тюменская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Тюменская область, Коркино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 см и достиг отметки 474 см

© администрация Упоровского муниципального районаРазлив реки Тобол в районе села Коркино Тюменской области. Кадр видео
Разлив реки Тобол в районе села Коркино Тюменской области. Кадр видео
© администрация Упоровского муниципального района
Разлив реки Тобол в районе села Коркино Тюменской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области поднялся на 60 сантиметров, сообщил информационный центр регионального правительства.
Коркино первым встретит паводок на Тоболе. К 6:00 мск на местном гидропосте зафиксировали значительный подъем реки — до 474 сантиметров. Днем ранее уровень воды там составлял 414 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки).
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Вчера, 17:22
В селе Упорово Тобол поднялся на 11 сантиметров, до 460 сантиметров, у Ялуторовска — на два сантиметра, до 456 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 16 сантиметров, до 387 (критический — 950).
Глава Упоровского района Леонид Сауков призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению. Для этого в районе развернули пункты временного размещения.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, с территорий, которым грозит затопление, эвакуировали более трех тысяч человек, 418 из них находятся в пунктах временного размещения. В 17 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. К борьбе с паводком привлекли более трех тысяч человек и 742 единицы техники.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10
 
ПроисшествияТобол (река)Тюменская областьКоркиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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