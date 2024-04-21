Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 см и достиг отметки 474 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.
Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.
Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.
Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.
По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.
В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.