https://ria.ru/20240421/tobol-1941313008.html

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области поднялся на 60 сантиметров, сообщил информационный центр регионального... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:19

2024-04-21T09:19

2024-04-21T09:54

происшествия

тобол (река)

тюменская область

коркино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941315762_18:0:2553:1426_1920x0_80_0_0_7f5008454ebd050d0a16246974a68ba2.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 апр — РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Коркино Тюменской области поднялся на 60 сантиметров, сообщил информационный центр регионального правительства. Коркино первым встретит паводок на Тоболе. К 6:00 мск на местном гидропосте зафиксировали значительный подъем реки — до 474 сантиметров. Днем ранее уровень воды там составлял 414 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки). В селе Упорово Тобол поднялся на 11 сантиметров, до 460 сантиметров, у Ялуторовска — на два сантиметра, до 456 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 16 сантиметров, до 387 (критический — 950). Глава Упоровского района Леонид Сауков призвал местных жителей подготовиться к эвакуации и покинуть зону, подверженную затоплению. Для этого в районе развернули пункты временного размещения. С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на 23-25 апреля. По последним данным МЧС, с территорий, которым грозит затопление, эвакуировали более трех тысяч человек, 418 из них находятся в пунктах временного размещения. В 17 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. К борьбе с паводком привлекли более трех тысяч человек и 742 единицы техники.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

тобол (река)

тюменская область

коркино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тобол (река), тюменская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024