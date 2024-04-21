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Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941371851.html
Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР
Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР - РИА Новости, 21.04.2024
Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих, военные в Севастополе на одном из кораблей отбили... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:57
2024-04-21T17:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
патрик райдер
александр богомаз
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих, военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты. ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНРПодразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих на разных направлениях. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, поражены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан". ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областьюРоссийские средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее об уничтожении БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракетыВоенные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Палата представителей приняла законопроекты по помощи Украине и конфискации российских активовПалата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла четыре законопроекта о выделении дополнительной помощи союзникам США, включая почти 61 миллиард долларов на Украину, а также положения о конфискации суверенных активов России. Всего на рассмотрение и голосование было вынесено 4 документа. Первый законопроект H.R. 8038 "Мир через силу в 21-м веке" наделяет президента США полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана, а также принуждает китайскую компанию ByteDance продать американский бизнес по соцсети TikTok под угрозой блокировки. В нем содержатся положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". Законопроект был принят с результатом 360 голосов "за" и 58 "против". Кроме того, конгрессмены в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. В ходе его рассмотрения ряд конгрессменов выступили с резким осуждением планов продолжать поддержку Киева. В частности, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин указала на то, что 70% американцев выступают против этого, добавив также, что продолжение финансирования Украины приведет к уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США. США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в КиевеСША рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Представитель Пентагона отметил, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины. Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания Politico, их число может составить до 60 человек. Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников издания, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия. Взрыв прогремел в ОдессеВзрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в шести областях областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, сша, патрик райдер, александр богомаз, михаил развожаев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, миг-29, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Патрик Райдер, Александр Богомаз, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, МиГ-29, С-300ПС
Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР

МО: ВС России взяли под контроль село Богдановка в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих, военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты.

ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих на разных направлениях. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, поражены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан".
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
Подразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
© Инфографика
Подразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика

ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

Российские средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее об уничтожении БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты

Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Палата представителей приняла законопроекты по помощи Украине и конфискации российских активов

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла четыре законопроекта о выделении дополнительной помощи союзникам США, включая почти 61 миллиард долларов на Украину, а также положения о конфискации суверенных активов России.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Всего на рассмотрение и голосование было вынесено 4 документа. Первый законопроект H.R. 8038 "Мир через силу в 21-м веке" наделяет президента США полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана, а также принуждает китайскую компанию ByteDance продать американский бизнес по соцсети TikTok под угрозой блокировки. В нем содержатся положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". Законопроект был принят с результатом 360 голосов "за" и 58 "против".
Кроме того, конгрессмены в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.
В ходе его рассмотрения ряд конгрессменов выступили с резким осуждением планов продолжать поддержку Киева. В частности, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин указала на то, что 70% американцев выступают против этого, добавив также, что продолжение финансирования Украины приведет к уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Мимо кассы: по России ударили с неожиданной стороны
Вчера, 08:00

США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Представитель Пентагона отметил, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины. Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания Politico, их число может составить до 60 человек. Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников издания, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.

Взрыв прогремел в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в шести областях областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАПатрик РайдерАлександр БогомазМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАМиГ-29С-300ПС
 
 
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