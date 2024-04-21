Спецоперация, 21 апреля: ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР
МО: ВС России взяли под контроль село Богдановка в ДНР
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Богдановка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих, военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты.
ВС России взяли под контроль Богдановку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки до 1000 военнослужащих на разных направлениях. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр, пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, поражены цех производства беспилотных летательных аппаратов и радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой "Пеликан".
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
© Инфографика
Подразделения Южной группировки освободили Богдановку, Донецкая Народная Республика
ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью
Российские средства ПВО ночью уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. Ранее об уничтожении БПЛА над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты
Военные в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Палата представителей приняла законопроекты по помощи Украине и конфискации российских активов
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла четыре законопроекта о выделении дополнительной помощи союзникам США, включая почти 61 миллиард долларов на Украину, а также положения о конфискации суверенных активов России.
Плачь, Украина, тебе дали денег
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Всего на рассмотрение и голосование было вынесено 4 документа. Первый законопроект H.R. 8038 "Мир через силу в 21-м веке" наделяет президента США полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана, а также принуждает китайскую компанию ByteDance продать американский бизнес по соцсети TikTok под угрозой блокировки. В нем содержатся положения о конфискации активов РФ, включая "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины". Законопроект был принят с результатом 360 голосов "за" и 58 "против".
Кроме того, конгрессмены в субботу проголосовали в поддержку законопроекта о выделении 60,84 миллиарда долларов дополнительного финансирования для военной поддержки Киева. За него проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.
В ходе его рассмотрения ряд конгрессменов выступили с резким осуждением планов продолжать поддержку Киева. В частности, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин указала на то, что 70% американцев выступают против этого, добавив также, что продолжение финансирования Украины приведет к уничтожению целого поколения украинцев и является позором для правительства США.
США могут отправить дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. Представитель Пентагона отметил, что советники не будут выполнять военных обязанностей, а будут консультировать и поддерживать правительство и вооруженные силы Украины. Райдер не указал сколько советников планируется отправить в посольство, однако по информации источников издания Politico, их число может составить до 60 человек. Издание со ссылкой на четырех американских чиновников и источник, знакомый с планами, пишет, что советники будут оказывать поддержку в логистике и осуществлять контроль за вооружениями, которые США отправляют Украине. По данным некоторых собеседников издания, они также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия.
Взрыв прогремел в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в шести областях областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.
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