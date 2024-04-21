https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941334160.html

Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе

Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе - РИА Новости, 21.04.2024

Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:15

2024-04-21T13:15

2024-04-21T14:12

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность