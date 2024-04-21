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Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе - РИА Новости, 21.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 21.04.2024 (обновлено: 14:12 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/spetsoperatsiya-1941334160.html
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе - РИА Новости, 21.04.2024
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:15
2024-04-21T14:12
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе

МО РФ: ВСУ из-за ударов группировки "Днепр" потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа российских военнослужащих в зоне СВО
Боевая работа российских военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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