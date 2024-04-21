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Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе - РИА Новости, 21.04.2024
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T13:15
2024-04-21T13:15
2024-04-21T14:12
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 50 военных, 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Никополь Днепропетровской области, Берислав и Золотая балка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, а также 175-мм самоходную артиллерийскую установку М107 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла удары по ВСУ в Никополе и Бериславе
МО РФ: ВСУ из-за ударов группировки "Днепр" потеряли до 50 военных