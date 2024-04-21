https://ria.ru/20240421/shor-1941344364.html
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов - РИА Новости, 21.04.2024
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов
Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:33
2024-04-21T14:33
2024-04-21T17:44
в мире
россия
европа
молдавия
илан шор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Сегодня Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов и не очень умных людей", - заявил Шор, выступая в Москве на съезде оппозиционных молдавских депутатов. По его словам, у Молдавии "есть альтернатива". "Альтернатива наша - это дружба, сотрудничество, партнерства, отношения с РФ. С историческим партнером. С партнером, где нас ждут", - добавил Шор под аплодисменты собравшихся. По его словам, с Россией "можно построить процветание нашего народа".
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
россия
европа
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4fc3cfaf692ed7da61683a3486b74a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, молдавия, илан шор
В мире, Россия, Европа, Молдавия, Илан Шор
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов
Шор: Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов