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Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов - РИА Новости, 21.04.2024
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14:33 21.04.2024 (обновлено: 17:44 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/shor-1941344364.html
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов - РИА Новости, 21.04.2024
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов
Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T14:33
2024-04-21T17:44
в мире
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европа
молдавия
илан шор
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Сегодня Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов и не очень умных людей", - заявил Шор, выступая в Москве на съезде оппозиционных молдавских депутатов. По его словам, у Молдавии "есть альтернатива". "Альтернатива наша - это дружба, сотрудничество, партнерства, отношения с РФ. С историческим партнером. С партнером, где нас ждут", - добавил Шор под аплодисменты собравшихся. По его словам, с Россией "можно построить процветание нашего народа".
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html
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в мире, россия, европа, молдавия, илан шор
В мире, Россия, Европа, Молдавия, Илан Шор
Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов

Шор: Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илан Шор
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Сегодня Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов и не очень умных людей", - заявил Шор, выступая в Москве на съезде оппозиционных молдавских депутатов.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
По его словам, у Молдавии "есть альтернатива".
"Альтернатива наша - это дружба, сотрудничество, партнерства, отношения с РФ. С историческим партнером. С партнером, где нас ждут", - добавил Шор под аплодисменты собравшихся. По его словам, с Россией "можно построить процветание нашего народа".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В миреРоссияЕвропаМолдавияИлан Шор
 
 
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