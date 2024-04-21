https://ria.ru/20240421/shor-1941344364.html

Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов

Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов - РИА Новости, 21.04.2024

Шор заявил, что Европой управляет шайка непрофессионалов

Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T14:33

2024-04-21T14:33

2024-04-21T17:44

в мире

россия

европа

молдавия

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Европой управляет "шайка непрофессионалов", альтернатива для Молдавии - это партнерство с Россией, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Сегодня Европой управляет шайка узурпаторов и непрофессионалов и не очень умных людей", - заявил Шор, выступая в Москве на съезде оппозиционных молдавских депутатов. По его словам, у Молдавии "есть альтернатива". "Альтернатива наша - это дружба, сотрудничество, партнерства, отношения с РФ. С историческим партнером. С партнером, где нас ждут", - добавил Шор под аплодисменты собравшихся. По его словам, с Россией "можно построить процветание нашего народа".

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20230926/sandu-1898661017.html

россия

европа

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, молдавия, илан шор