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Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве

Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве - РИА Новости, 21.04.2024

Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве

Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

2024-04-21T15:34

шоубиз

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филипп киркоров

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Они исполнили по две-три песни. Также на концерте после окончания съезда выступили молдавские исполнители. На съезде было подписано соглашение о создании блока "Победа".

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Съезд молдавских политиков в Москве Съезд молдавских политиков и общественников, на который приехала Гуцул, проходит в одном из московских отелей. 2024-04-21T15:34 true PT0M41S

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