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Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве - РИА Новости, 21.04.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:34 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/sezd-1941353117.html
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве - РИА Новости, 21.04.2024
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве
Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T15:34
2024-04-21T15:34
шоубиз
николай басков
филипп киркоров
москва
молдавия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Они исполнили по две-три песни. Также на концерте после окончания съезда выступили молдавские исполнители. На съезде было подписано соглашение о создании блока "Победа".
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молдавия
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РИА Новости
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Съезд молдавских политиков в Москве
Съезд молдавских политиков и общественников, на который приехала Гуцул, проходит в одном из московских отелей.
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николай басков, филипп киркоров, москва, молдавия, видео
Шоубиз, Николай Басков, Филипп Киркоров, Москва, Молдавия
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-21T15:34
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Киркоров и Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве

Киркоров и Басков исполнили песни на съезде молдавской оппозиции в Москве

© Фото : РИА НовостиФилипп Киркоров во время выступления на съезде молдавской оппозиции в Москве
Филипп Киркоров во время выступления на съезде молдавской оппозиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : РИА Новости
Филипп Киркоров во время выступления на съезде молдавской оппозиции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские певцы Николай Басков и Филипп Киркоров выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Они исполнили по две-три песни. Также на концерте после окончания съезда выступили молдавские исполнители.
На съезде было подписано соглашение о создании блока "Победа".
 
ШоубизНиколай БасковФилипп КиркоровМоскваМолдавия
 
 
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