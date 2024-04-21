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В Петербурге локализовали пожар на станции техобслуживания
В Петербурге локализовали пожар на станции техобслуживания - РИА Новости, 21.04.2024
В Петербурге локализовали пожар на станции техобслуживания
Пожар на станции техобслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:20
2024-04-21T23:20
2024-04-21T23:20
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар на станции техобслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в городском ГУМЧС сообщали, что ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, ведутся работы по ликвидации возгорания. Сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе поступило в 21.53 мск. Уточнялось, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС - 10 единиц техники и 50 человек. "В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Московском районе горит станция техобслуживания на 170 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар на станции техобслуживания
МЧС: в Петербурге локализовали пожар на станции техобслуживания