https://ria.ru/20240421/pozhar-1941397523.html

В Петербурге загорелся ангар

В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 21.04.2024

В Петербурге загорелся ангар

Ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, ведутся работы по ликвидации возгорания, информирует городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T22:50

2024-04-21T22:50

2024-04-21T22:50

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, ведутся работы по ликвидации возгорания, информирует городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе поступило в 21.53 мск. "Происходит горение в ангаре размером 10 на 25 метров. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечает ГУМЧС Петербурга. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС - 10 единиц техники и 50 человек.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)