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В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 21.04.2024
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22:50 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/pozhar-1941397523.html
В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 21.04.2024
В Петербурге загорелся ангар
Ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, ведутся работы по ликвидации возгорания, информирует городское ГУМЧС. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T22:50
2024-04-21T22:50
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, ведутся работы по ликвидации возгорания, информирует городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе поступило в 21.53 мск. "Происходит горение в ангаре размером 10 на 25 метров. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечает ГУМЧС Петербурга. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС - 10 единиц техники и 50 человек.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся ангар

ГУМЧС: в Петербурге загорелся ангар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Ангар размером 10 на 25 метров загорелся в Санкт-Петербурге, площадь пожара уточняется, ведутся работы по ликвидации возгорания, информирует городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе поступило в 21.53 мск.
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"Происходит горение в ангаре размером 10 на 25 метров. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечает ГУМЧС Петербурга.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено от МЧС - 10 единиц техники и 50 человек.
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