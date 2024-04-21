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В ЕС и НАТО отреагировали на решение палаты представителей по помощи Киеву
В ЕС и НАТО отреагировали на решение палаты представителей по помощи Киеву - РИА Новости, 21.04.2024
В ЕС и НАТО отреагировали на решение палаты представителей по помощи Киеву
В Евросоюзе и НАТО приветствовали принятие в субботу палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T01:08
2024-04-21T01:08
2024-04-21T01:08
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. В Евросоюзе и НАТО приветствовали принятие в субботу палатой представителей США законопроекта о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Я приветствую утверждение палатой представителей США нового крупного пакета помощи Украине. Украина использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей", - написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в соцсети X. Он утверждает, что такие поставки дадут больше безопасности Европе и Северной Америке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также приветствовал голосование в палате представителей США, отметив, что такая помощь необходима Киеву в противостоянии с Россией. Палата представителей США в субботу приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. После одобрения палатой представителей документ направляется на рассмотрение сенату США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240421/kongress-1941289321.html
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в мире, сша, киев, украина, йенс столтенберг, жозеп боррель, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, США, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
В ЕС и НАТО отреагировали на решение палаты представителей по помощи Киеву
В ЕС и НАТО приветствовали решение палаты представителей США по помощи Украине