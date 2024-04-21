https://ria.ru/20240421/pomosch-1941317026.html

Военные РВСН раздали 450 тысяч литров питьевой воды жителям Оренбуржья

Военные РВСН раздали 450 тысяч литров питьевой воды жителям Оренбуржья - РИА Новости, 21.04.2024

Военные РВСН раздали 450 тысяч литров питьевой воды жителям Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения за все время оказания помощи жителям, пострадавшим от паводка в Оренбургской области, раздали более 450 тысяч... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:56

2024-04-21T09:56

2024-04-21T09:56

происшествия

оренбургская область

россия

орск

ракетные войска стратегического назначения

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военнослужащие Ясненского ракетного соединения за все время оказания помощи жителям, пострадавшим от паводка в Оренбургской области, раздали более 450 тысяч литров питьевой воды, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщало, что для оказания помощи в борьбе с поводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Позже в военном ведомстве добавили, что военнослужащие соединения эвакуировали более 300 жителей пострадавших от паводков в Оренбургской области. Кроме того, военные комплектуют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения и труднодоступные деревни и села Оренбуржья. "Более 450 тысяч литров питьевой воды подготовили и раздали военнослужащие РВСН жителям Оренбуржья с начала работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сводное подразделение Ясненского ракетного соединения продолжает доставку и раздачу питьевой воды жителям, а также муниципальным предприятиям Оренбургской области, оставшимся без водоснабжения после прорыва дамбы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетчики продолжают доставлять гуманитарные грузы жителям, чьи квартиры и дома пострадали из-за паводка и которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. В Оренбургской области из-за паводков действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240421/pavodki-1941306588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, россия, орск, ракетные войска стратегического назначения, наводнения в россии — 2024