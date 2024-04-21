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Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 21.04.2024
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10:26 21.04.2024 (обновлено: 10:35 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html
Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе
Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 21.04.2024
Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе
Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, в ближайшее время ожидается максимум уровня реки Ишим, заявил глава региона Александр Моор в своем РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T10:26
2024-04-21T10:35
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, в ближайшее время ожидается максимум уровня реки Ишим, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки – 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно", – написал Моор.Он отметил, что в Казанском районе – снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. Ключевым вопросом, по словам главы региона, остается подвоз продуктов питания, однако ситуация контролируется."Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска – плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня. На реке Тобол поднимается уровень. Ожидаем прихода большой воды из Кургана в Упорово. Поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи", – подчеркнул Моор.Глава региона добавил, что населенные пункты будут в скором времени освобождаться от воды и необходимо разработать четкий график по бригадам, которые будут делать дезинфекцию подтопленных домов и территорий.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240421/tobol-1941313008.html
тюменская область
ишим (река)
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тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе

Губернатор Моор: ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной

© Фото : Администрация города ЯлуторовскаРазлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : Администрация города Ялуторовска
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, в ближайшее время ожидается максимум уровня реки Ишим, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки – 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно", – написал Моор.
Разлив реки Тобол в районе села Коркино Тюменской области. Кадр видео
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки
Вчера, 09:19
Он отметил, что в Казанском районе – снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. Ключевым вопросом, по словам главы региона, остается подвоз продуктов питания, однако ситуация контролируется.
"Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска – плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня. На реке Тобол поднимается уровень. Ожидаем прихода большой воды из Кургана в Упорово. Поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи", – подчеркнул Моор.
Глава региона добавил, что населенные пункты будут в скором времени освобождаться от воды и необходимо разработать четкий график по бригадам, которые будут делать дезинфекцию подтопленных домов и территорий.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

Трал со спецтехникой перед постом у гидроузла города Кургана

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

Затопленная велодорожка в Кургане

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

Главная набережная реки Тобол в Кургане

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

Спецтехника у здания Водного союза на набережной реки Тобол в городе Кургане

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанк

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

Подтопленные дома в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 977 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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1 из 10

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Подъем воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие один-два дня.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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3 из 10

Рост уровня воды прогнозируется и в Кетовском муниципальном округе — от 25 до 100 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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4 из 10

Согласно прогнозу Главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
6 из 10

По данным ГУ МЧС по состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
7 из 10

В области эвакуировали более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до десяти метров, сообщил полпред президента в УРФО Якушев.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Курганской области санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проводится мониторинг качества и безопасности воды в паводок, вода соответствует нормативам, сообщило в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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10 из 10
 
Тюменская областьИшим (река)Тобол (река)Александр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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