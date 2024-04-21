https://ria.ru/20240421/pavodok-1941319225.html

Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе

Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе - РИА Новости, 21.04.2024

Тюменский губернатор прокомментировал ситуацию с паводком в регионе

Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, в ближайшее время ожидается максимум уровня реки Ишим, заявил глава региона Александр Моор в своем РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T10:26

2024-04-21T10:26

2024-04-21T10:35

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной, в ближайшее время ожидается максимум уровня реки Ишим, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Ситуация с паводком в Тюменской области остается напряженной. Река Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метров. Прирост за сутки – 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно", – написал Моор.Он отметил, что в Казанском районе – снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги, скорректированы автобусные маршруты, действуют лодочные переправы. Ключевым вопросом, по словам главы региона, остается подвоз продуктов питания, однако ситуация контролируется."Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска – плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня. На реке Тобол поднимается уровень. Ожидаем прихода большой воды из Кургана в Упорово. Поручил увеличить запас мешков для укрепления насыпи", – подчеркнул Моор.Глава региона добавил, что населенные пункты будут в скором времени освобождаться от воды и необходимо разработать четкий график по бригадам, которые будут делать дезинфекцию подтопленных домов и территорий.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240421/tobol-1941313008.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия