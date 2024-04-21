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В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов

В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов - РИА Новости, 21.04.2024

В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов

В Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов, сообщил в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:38

2024-04-21T08:38

2024-04-21T08:39

происшествия

курганская область

россия

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. В Курганской области на 21 апреля в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах остаются затопленными 2176 жилых и 3380 дачных домов, сообщил в воскресенье пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Как сообщалось, по состоянию на 20 апреля оставались затопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1989 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог. "По состоянию на утро 21 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2176 жилых и 3380 дачных домов, пять низководных мостов и 14 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Звериноголовский, Кетовский) в четырех населенных пунктах от воды освободилось семь жилых домов и 72 приусадебных участка, уточняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, россия, наводнения в россии — 2024