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Уровень реки Урал у Орска опустился до 509 сантиметров

Уровень реки Урал у Орска опустился до 509 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень реки Урал у Орска опустился до 509 сантиметров

Уровень реки Урал у Орска опустился до 509 сантиметров, освободив 928 домов с приусадебными участками, сообщает правительство Оренбургской области в своём... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:29

2024-04-21T09:29

2024-04-21T09:29

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 21 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Орска опустился до 509 сантиметров, освободив 928 домов с приусадебными участками, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."В районе Орска Урал опустился до 509 сантиметров, освободив 928 домов с приусадебными участками", - говорится в сообщении.Критический уровень водоёма на данном участке составляет 700 сантиметров.

орск

оренбургская область

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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия