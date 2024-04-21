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Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров - РИА Новости, 21.04.2024

Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки снизился на 27 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки снизился на 27 сантиметров до отметки 975 сантиметров, вода ушла ещё от 205 домов, сообщает правительство Оренбургской... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T09:18

2024-04-21T09:18

2024-04-21T09:26

оренбург

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

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УФА, 21 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки снизился на 27 сантиметров до отметки 975 сантиметров, вода ушла ещё от 205 домов, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."В Оренбурге уровень реки Урал за сутки снизился на 27 см до отметки 975 см. За прошедшие сутки от воды освобождены 205 домов и 205 приусадебных участков", - говорится в сообщении.Критический уровень водоёма на данном участке составляет 930 сантиметров.

оренбург

оренбургская область

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оренбург, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия