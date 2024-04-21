https://ria.ru/20240421/obschestvennoe-1941336138.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 21.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:31

2024-04-21T13:31

2024-04-21T13:31

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одесса

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее в шести областях областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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в мире, одесса, украина