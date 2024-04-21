https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html

Россиянин назвал потери из-за недопуска на рейс в Мексику из Стамбула

Россиянин назвал потери из-за недопуска на рейс в Мексику из Стамбула - РИА Новости, 21.04.2024

Россиянин назвал потери из-за недопуска на рейс в Мексику из Стамбула

Российский турист рассказал РИА Новости, что потерял как минимум 450 тысяч рублей после отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines в допуске на рейс в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:11

2024-04-21T18:11

2024-04-21T19:00

мексика

стамбул

турция

мадонна

turkish airlines

международная организация гражданской авиации

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СТАМБУЛ, 21 апр - РИА Новости. Российский турист рассказал РИА Новости, что потерял как минимум 450 тысяч рублей после отказа турецкой авиакомпании Turkish Airlines в допуске на рейс в Мексику, в такой ситуации на рейсе оказался не он один. Российские дипломаты в Турции плотно отслеживают ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей, ожидают от МИД Турции и руководства авиакомпании Turkish Airlines реакции на обращения, заявил ранее в воскресенье РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По словам Глеба, собиравшегося в Мехико на концерт певицы Мадонны, по пути в Стамбул из Санкт-Петербурга не возникло никаких проблем. Первая проверка была на стойке регистрации, где Глеб предъявил загранпаспорт, разрешение на въезд в Мексику, бронь отеля, билет, сотрудники авиакомпании убедились, что билеты туда-обратно оформлены одной бронью. "Отель был полностью оплачен, это важное условие. Сотрудники, проверив все необходимые документы, выдали мне посадочный билет", - рассказал Глеб. "Уже на пересадке в Турции сотрудники компании Gözen Security не пустили на борт меня и других российских туристов. Никакой бумаги с официальным отказом мне не дали, хотя сотрудники отказали мне в услуге в одностороннем порядке. Они забрали мой посадочный билет и перечеркнули его ручкой", - сообщил турист. По словам Глеба, на авиабилеты он потратил в общей сложности 1690 долларов, еще 1950 долларов на отели в Канкуне и Мехико, 500 долларов стоил билет на концерт. "Еще 650 долларов, так как меня заставили купить билет домой, я потерял примерно 4800 долларов (около 450 тысяч рублей - ред.)", - сообщил турист. Билеты приобретались через агрегатор, авиакомпания не ответила на запросы пассажира. По словам Глеба, в адрес некоторых российских пассажиров звучала "фраза от представителей турецкой авиакомпании на английском языке, смысл ее - "Русских в Мексике не ждут". "Не сама Мексика так сказала, она выдала разрешения и ждала туристов. Отказали в посадке еще одному пассажиру с российским паспортом, хотя у него были пятилетний шенген и британская виза", - отметил Глеб. Авиакомпания Turkish Airlines и компания Gözen Security на запросы РИА Новости не ответили. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучиваются, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. В ответе, полученном ГК от авиакомпании отмечается, что авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и условиями страны следования. Среди указанных требований к въезду в страны: наличие у пассажира единого/сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда – обратно, наличие у пассажира подтверждения бронирования гостиницы, отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы, осуществление транзитного перелета внутри стран Латинской Америки в течение не более 24 часов. Также в качестве условий перечислены наличие у пассажира багажа помимо ручной клади, наличие у пассажиров, указавших целью поездки "обучение, работа и т.д.", соответствующих подтверждающих документов (должны быть нотариально заверены и переведены на английский язык), наличие у пассажира кредитных карт и наличных денежных средств, готовность пассажира дать четкие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, и, наконец, наличие в системе авиакомпании "okey to board" – подтверждения, получаемого авиакомпанией от страны следования.

https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html

https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html

https://ria.ru/20240318/samolet-1934032045.html

мексика

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, стамбул, турция, мадонна, turkish airlines, международная организация гражданской авиации