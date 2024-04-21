Молдавский министр инфраструктуры предложил избавиться от оппозиции
Министр инфраструктуры Молдавии Спыну предложил избавиться от оппозиции
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
© Sputnik / Mihai Caraus
Андрей Спыну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 апр – РИА Новости. Вице-председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в Москве оппозиционного молдавского блока "Победа-Виктория".
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".
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"Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок "Виктория/Победа". Они создались рядом с Кремлём, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают. Однако не все находятся на сцене. Некоторые всё ещё прячутся в Кишинёве, за различными партиями. В следующие годы мы должны избавиться от них", - написал Спыну в своем Telegram-канале.
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В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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