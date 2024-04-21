Рейтинг@Mail.ru
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 21.04.2024 (обновлено: 18:06 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941367122.html
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии - РИА Новости, 21.04.2024
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии
Новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с Россией и СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T17:21
2024-04-21T18:06
в мире
молдавия
россия
москва
майя санду
илан шор
евразийский экономический союз
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f97b85513466e9be24f06ce9759440b.jpg
КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с Россией и СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале."В Москве состоялось поистине историческое событие: создан блок "Победа". Мы предлагаем новый путь для Молдавии. Идея ЕС — фантом, она губительна для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС —с традиционными партнерами и соседями. Наша задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал он.В воскресенье в российской столице прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.Отмечается, что блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах на пространстве СНГ.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей между странами.
https://ria.ru/20240412/gutsul-1939699623.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941341209_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4fc3cfaf692ed7da61683a3486b74a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, илан шор, евразийский экономический союз, возрождение, снг, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Возрождение, СНГ, Евгения Гуцул, Евросоюз
Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

Шор: новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с Россией и СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.
"В Москве состоялось поистине историческое событие: создан блок "Победа". Мы предлагаем новый путь для Молдавии. Идея ЕС — фантом, она губительна для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС —с традиционными партнерами и соседями. Наша задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал он.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

Участники съезда молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 3
В воскресенье в российской столице прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".

Президентские выборы в Молдавии должны состояться этой осенью.

Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Гуцул уверена, что Молдавия намерена ликвидировать Гагаузскую автономию
12 апреля, 19:24
Отмечается, что блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах на пространстве СНГ.
С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей между странами.
Изображение сгенерировано ИИ
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияМоскваМайя СандуИлан ШорЕвразийский экономический союзВозрождениеСНГЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала