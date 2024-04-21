https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941367122.html

Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии - РИА Новости, 21.04.2024

Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

Новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с Россией и СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале. РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:21

2024-04-21T17:21

2024-04-21T18:06

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КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с Россией и СНГ, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале."В Москве состоялось поистине историческое событие: создан блок "Победа". Мы предлагаем новый путь для Молдавии. Идея ЕС — фантом, она губительна для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, Россией, ЕАЭС —с традиционными партнерами и соседями. Наша задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать", — написал он.В воскресенье в российской столице прошел съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа".Исполнительным секретарем национального совета новой политсилы Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.Отмечается, что блок будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процессах на пространстве СНГ.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей между странами.

https://ria.ru/20240412/gutsul-1939699623.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

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