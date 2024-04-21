Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

Шор: новый политический блок "Победа" выступает за восстановление отношений с РФ
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выступает на съезде молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Участники съезда молдавских политиков и представителей молдавской общественности, поддерживающих вступление Республики Молдова в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Евразийское экономическое пространство (ЕЭП) и выступающих против интеграции с Европейским союзом (ЕС), в гостинице The Carlton, Moscow
Президентские выборы в Молдавии должны состояться этой осенью.